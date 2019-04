Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova, favorita numarul 3, s-a calificat in finala turneului WTA de la Stuttgart, dotat cu premii totale in valoare de 886.077 dolari, invingand-o in trei seturi, 7-6 (7/3), 3-6, 6-1, pe olandeza Kiki Bertens, cap de serie numarul 6, sambata, intr-o partida din penultimul…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, numarul unu mondial, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Stuttgart (Germania), dotat cu premii totale in valoare de 886.077 dolari, invingand-o in trei seturi, 6-3, 4-6, 7-6 (7/4) pe croata Donna Vekic, intr-o partida disputata vineri. Osaka a…

- Simona Halep se mentine pe locul 2, cu 5.782 puncte, in clasamentul WTA, ierarhia fiind condusa in continuare de Naomi Osaka (5.967 de puncte). Jurnalistii nemti de la EuroSport au facut o comparatie intre cele doua tenismene, dar romanca i-a contrazis, scrie Prosport, preluat de Mediafax. Simona Halep…

- Simona Halep 27 de ani, 3 WTA a trecut de americanca Venus Williams 38 de ani, 43 WTA in optimile de finala ale turneului de la Miami, scor 6 3, 6 3.Simona Halep va juca in sferturile de finala impotriva castigatoarei din duelul Yafan Wang 50 WTA Qiang Wang 18 WTA , scrie gsp.ro.Simona castiga al patrulea…

- Simona Halep va participa la turneul de la Stuttgart, din perioada 20-29 aprilie, competitie la care si-au anuntat prezenta si Angelique Kerber si Naomi Osaka, conform organizatorilor, informeaza News.ro.Citește și: LPF a anuntat programul etapelor a 3-a si a 4-a din play off și play out din…

- Organizatorii turneului Premier 5 de la Dubai au anunțat programul zilei de miercuri, disputa dintre Simona Halep și Lesia Tsurenko urmând sa aiba loc în jurul orei 10:30, ora României. Confruntarea va fi a doua a zilei de pe arena centrala. Partida va fi în direct pe Digisport…

- Simona Halep (27 de ani), lider WTA pana luni, le-a felicitat pe Naomi Osaka (21 de ani) și pe Petra Kvitova (28 de ani) pentru nivelul aratat in finala Australian Open, caștigata de nipona, scor 7-6(2), 5-7, 6-4. „A fost una dintre cele mai bune finale pe care le-am vazut vreodata! Naomi, felicitari…