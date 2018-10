Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Grampet, unul dintre cele mai maru grupuri feroviare privat din Romania si Europa de Sud-Est, si-a majorat participatia la fabrica de medicamente Polisano Pharmaceuticals din Sibiu, de la 20% la 74%.

- Grampet, cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat din Romania si din Europa de Sud-Est, adera la asociatia Ruta de Transport Internațional Trans-Caspica (Trans-Caspian International Transport Route – TITR), un proiect inițiat de guvernele din China,

- VEȘTI EXCELENTE: Incepand cu data de 8 septembrie 2018, sediul central al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu va avea program de lucru cu publicul și in zilele de sambata, in intervalul orar 9:00 – 13:00. Read More...

- Și in acest an, programul de vara dedicat copiilor de Biblioteca Județeana ASTRA Sibiu s-a incheiat cu zambete, veselie și ropote de aplauze, semn ca totul a mers bine și participanții au fost fericiți. La festivitatea de incheiere a programului BiblioVacanța, copiii au prezentat un program artistic…

- Pasagerii care vor zbura pe Aeroportul International din Sibiu vor avea ocazia, incepand de miercuri, 25 iulie, sa imprumute o carte chiar din aerogara, pe care sunt rugati sa o returneze ulterior, acesta fiind primul aeroport din tara care va avea o biblioteca pentru calatori, a anuntat printr-un…

- Triplul campion al Angliei, Mark Higgins, va incerca in urmatoarele zile, pe Transfagarașan, sa stabileasca un nou record de viteza pe un drum de munte, in cadrul competiției automobilistice TIME ATTACK ROMANIA: TRANSFAGARAȘAN. Evenimentul se va desfașura in perioada 9 iulie – 11 iulie, cu inchiderea…

- In perioada 12-15 iulie 2018, Muzeul ASTRA din Sibiu organizeaza evenimentul ASTRA Multicultural! Ajuns la cea de-a III-a editie, in anul Centenarului ASTRA Multicultural pune in valoare patrimoniul cultural multietnic din Romania. Read More...

- Radu Crișan este unul dintre cei mai buni fotbaliști pe care orașul nostru i-a dat in ultimul deceniu. Dupa ce a trecut in cariera sa pe la Universitatea Cluj, Academia Clinceni și FC Hermannstadt, fotbalistul s-a intors la Astra, echipa de unde fusese imprumutat la Sibiu. Read More...