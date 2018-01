Stiri pe aceeasi tema

- Studiile avertizau, la sfarsitul anului trecut, ca industria romaneasca de IT risca sa se prabuseasca "intocmai ca industria metalurgica", daca statul nu ia masuri. Cu toate acestea, nu toti jucatorii din piata sunt de aceeasi parere.Andu Morie, CEO al Adonis Software, unul dintre jucatorii…

- Vanzarile de monede de aur ale celui mai mare dealer din Europa au crescut cu 400% astazi, dupa ce criptomoneda bitcoin a suferit cea mai mare scadere din ultimele luni, potrivit Bloomberg. Royal Mint a vandut aproape 30 de kilograme de aur, in valoare totala de 1,2 milioane de dolari,…

- Piața de fuziuni și achiziții din Romania a inregistrat o valoare de 3,8 miliarde de euro in 2017, arata o analiza a companiei de consultanța Deloitte Romania, realizata pe baza surselor publice și a tranzacțiilor cu valoare comunicata. Adaugand tranzacțiile cu valoare necomunicata, totalul pieței este…

- Producatorul de vinuri Purcari Wineries Plc intentioneaza sa se listeze la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in primul trimestru din acest an, printr-o Oferta Publica Initiala de cel mult 49% din actiunile existente, a transmis luni compania intr-o informare catre bursa. Societatea nu isi va majora capitalul…

- Consiliul Concurentei a amendat cu 3.056.314 lei (aproximativ 655.904 euro) companiile CRH Ciment (Romania) SA si Comnord SA pentru punerea in practica a unei concentrari economice inainte de a fi autorizata de autoritatea de concurenta, potrivit unui comunicat al instituției. ”In cadrul analizei tranzactiei…

- Andrei Dumitrașcu, fostul Marketing Manager al PepsiCo Romania, a preluat conducerea Breslo.ro – cel mai mare marketplace de handmade din Romania și unul din cei mai importanți jucatori din piața de e-commerce. Intr-o mișcare de interes pentru piața creativa locala, Andrei Dumitrașcu va conduce Breslo.ro…

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Brasov a desfasurat sute de controale, independent sau in echipe mixte, formate alaturi de comisari de la Protectia Consumatorilor si de inspectori de la Directia de Sanatate Publica (DSP) Brasov, in scopul asigurarii starii de sanatate…

- Mark Zuckerberg anunta chiar pe pagina sa de Facebook o modificare majora a algoritmului de postare și afișare a notificarilor pe rețeaua de socializare, care va afecta conturile de business și media. Creatorul Facebook scrie ca reteaua de socializare va pune accent pe conceptul de interactiune sociala,…

- Grupul francez Carrefour a anuntat achizitionarea unei participatii de 17% la retailerul online de moda Showroomprive.com, cu suma de 79 de milioane de euro, de la retailerul de mobilier Conforama, transmite Reuters, preluata de Agerpres. După finalizarea tranzacţiei, cei care au înfiinţat…

- In 2017, mai mult de 3000 dintre tinerii judetului Brasov au fost interesati de joburi in online, in crestere cu 36,56% fata de anul precedent. Industria online din Romania si piata de comert online au unul dintre cele mai mari ritmuri de crestere din regiune. In 2014, piata online locala depasea pentru…

- Produse la Leipzig (Active Tourer) si Regensburg (Gran Tourer), peste 380.000 de unitati ale celor doua modele au fost construite de la lansarea pe piata din 2014 si finalul anului 2017. Cea mai mare piata a acestora este Germania, urmata de China si alte tari din Uniunea Europeana. Peste 70% din clienti…

- Greg Steltepohl este un pionier în domeniul FMCG. El pierdut însa aproape totul dupa ce prima lui companie a trecut printr-o criza de proportii. Este cofondator al celui mai cunoscut brand de sucuri si smoothie-uri din Statele Unite, punând bazele afacerii împreuna…

- Doritorii de a procura produse pentru masa de sarbatoare la prețuri reduse, Targul de Craciun din Orhei ii așteapta cu mare drag. In cadrul Targului de Craciun din Orhei sunt amplasate tarabe cu produse comerciale.

- Cu ocazia Sarbatorilor de Iarna si a diferitelor manifestari traditionale organizate la nivel de localitati, se produc si se comercializeaza cantitati apreciabile de produse alimentare de origine animala si vegetala, iar valorificarea acestora, in alte conditii decat cele prevazute de normele sanitare…

- In baza cererii nr. 149239 din data 4.12.2017 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta a dispus autorizarea constituirii, inmatricularii si inregistrarii societatii Vechea Randuiala SRL. Noua firma va avea sediul social in…

- Piata romaneasca de suplimente alimentare si vitamine este estimata sa ajunga anul acesta la 1,4 mld. lei, in crestere cu 7% fata de 2016. Cea mai mare cota de piata o au suplimentele alimentare (54% din total), urmate de vitamine (34%), arata datele oferite de compania de cercetare de piata…

- Industria online din Romania si piata de comert online au unul dintre cele mai mari ritmuri de crestere din regiune. In 2014, piata online locala depasea pentru prima data pragul de 1 miliard de euro, estimarile pentru 2017 vizand o incredibila suma ce se va apropia de 3,2 miliarde de euro. „O asemenea…

- Piața pariurilor online s-a stabilizat deja in Romania, iar in acest moment avem 5 case de pariuri online de top licențiate definitiv la ONJN pana cel puțin in 2026. Pariorii de top de la noi din țara ne-au transmis la finele anului trecut un mesaj important, caruia fiecarui pasionat de jocuri de…

- Afacerile din comert (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) au crescut in primele zece luni cu 7,6% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce in octombrie vanzarile s-au majorat cu 12,4% comparativ cu aceeasi luna din 2016. Fata de luna precedenta, comertul a…

- Primaria Galati a anuntat ca accesul în piata va fi permis de sâmbata, 16 decembrie, odata cu finalizarea lucrarilor de modernizare. Va reamintim ca societatea civila galateana a pus presiune pe autoritatile locale sa redeschida piata, declansând o ampla campanie de strângere…

- Comerciantii de la piata rusilor de pe Calea Prutului vor putea de sambata, 16 decembrie 2017, sa revina in spatiul destinat comertului care intre timp va fi reamenajat, anunta Biroul de Presa al Primariei Galati."In urma discutiilor care au avut loc intre primarul municipiului Galati, Ionut Pucheanu…

- Restricții cu privire la comercializarea produselor de lux in mediul online Evolutia rapida a pietelor online din ultimii ani a impus o regandire a formelor de comercializare a produselor si serviciilor. O data cu aceasta, apare necesara si adaptarea cadrului juridic existent, acordandu-se o atentie…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, luni, ca patronatele din industria alimentara l-au asigurat ca produsele alimentare nu se vor scumpi în perioada sarbatorilor de iarna. ”Eu zic ca nu sunt motive (sa creasca preturile produselor alimentare…

- Autoritatile din Franta au dispus retragerea de la vanzare a unei ample game de alimente pentru sugari, dintre care unele erau exportate inclusiv in Romania.Este vorba de lapte praf si alte produse ale grupului Lactalis.

- Ultimul studiu elaborat de filiala clujeana a Asociatiei Romane pentru Industria de Electronica si Software – ARIES Transilvania arata ca, in acest domeniu, Timisul este batut clar de Cluj, la toate capitolele. Piața este dominata in continuare de București.

- In cursul lunii noiembrie, Directiile judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor au desfasurat 8.884 de controale in unitatile din industria agroalimentara care desfasoara ...

- Consiliul Concurentei a anunțat declanșarea a doua investigații privind un posibil abuz de pozitie dominanta al companiei Roche Romania SRL pe piața anumitor produse oncologice din Romania. Compania Roche activeaza in domeniul comercializarii produselor farmaceutice, portofoliul Roche cuprinzand medicamente…

- In perioada analizata, decembrie 2016- iulie 2017 , preturile la nivelul economiei romanesti au inregistrat o evolutie ascendenta, comparativ cu luna decembrie 2016, conform datelor Institutului National de Statistica (INS). Dupa o scadere a preturilor in primele doua luni ale anului 2017, avand…

- Comertul online din Romania a evoluat atat din perspectiva clientiilor cat si din cea a comerciantiilor iar veniturile pe 2017 sunt estimate undeva in jurul sumei de 2,8 miliarde de euro. Totusi, pe o piata incipienta cum este cea din tara noastra, obiceiurile de consum sunt in formare iar magazinele…

- Companii straine și romanești, in special din IT și outsourcing s-au reunit, recent, la București, la conferința anuala a ABSL Romania, Asociația liderilor din domeniul serviciilor pentru afaceri. Catalin Iorgulescu, vicepreședinte al ABSL Romania, a declarat, pentru StartupCafe.ro, ca decizia Guvernului…

- Alibaba Group Holding a incheiat un mega-deal prin care cumpara o felie din cel mai mare lant de hypermarketuri din China, in incercearea de a depasi lantul de magazine Wal-Mart pe cea mai mare piata de retail din lume, potrivit Bloomberg. Cea mai mare companie de e-commerce din China a…

- Grupul polonez LPP, care detine pe plan local brandurile de fashion Reserved, Mohito, Cropp, Sinsay si House, ia in calcul posibilitatea de produce imbracaminte in mai multe tari europene, printre care si Romania. Alina Bistreanu, director general LPP Romania, a povestit la Profesionistii in Retail…

- Nu mai putin de 33 de macelarii au fost sanctionate de Protectia Consumatorilor Bihor, in urma controalelor efectuate in perioada 18.10-01.11.2017. Controalele derulate de Comisariatul Pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Bihor au avut ca tematica modul de respectare a prevederilor legale…

- Europenii prefera tot mai mult cumparaturile online. Conform estimarilor eCommerce Foundation, se așteapta ca valoarea cumparaturilor online sa creasca de la 523 miliarde in 2016 la 593 miliarde de euro in 2017.

- Sunt intrebat deseori de oameni care sunt diferentele principale dintre marci de telefoane precum Samsung sau Huawei. Ca in cazul oricarui produs, telefoanele vin cu avantaje si dezavantaje, iar multe dintre acestea tin de strategia sau filozofia...

- In luna octombrie, directiile judetene au desfasurat 8.892 de controale in unitatile din industria agroalimentara care desfasoara activitati in domenii precum: fabricarea produselor de morarit, a painii, a produselor de patiserie, a bauturilor racoritoare, a bauturilor alcoolice, dar si a celor de…

- Circa 330 de milioane de euro au fost investitii in ultimii 10 ani pentru dezvoltarea industriei de vinuri si a unui brand de tara in Republica Moldova. Rezultatul este ca 85% din productie este exportata, iar vinurile moldovenesti aduc o contributie de 3% la PIB-ul tarii.

- Black Friday 2017. Piata locala a devenit mai educata in ultimii ani, in contextul in care clientii au invatat ca pot face achizitii in luna noiembrie cu preturi reduse, considera un fondator al GpeC, Andrei Radu. "Black Friday este o sarbatoare importanta si deja putem sa spunem ca piata…

- Moșiile de familie se dezvolta activ in toata lumea și in special, in Rusia, unde azi se vad primele rezultate ale acestei dezvoltari. S-a extins foarte mult piața produselor alimentare pure, iar cea mai mare parte a acestora este produsa in Moșiile de Familie. In Rusia, mai mult de jumatate de produsele…

- Odata cu dezvoltarea Internetului, comerțul on-line a luat amploare antrenand din ce in ce mai mulți jucatori pe piața. Mediul de afaceri s-a schimbat radical. Prin intermediul Internetului se dezvolta astfel o relație de servicii și schimb de marfuri intre ofertant și viitorul cumparator. Specialiștii…

- Avem un grad de penetrare extrem de mic in zona asigurarilor de locuinte. Noi in particular am reusi sa extragem oportunitati, am reusit in 2016 si S1 din 2017 sa crestem cu 10% pe zona de locuinte, explica Aurel Badea, Membru Boardul Allianz-Tiriac Asigurari, Director Directie Tehnica Allianz-Tiriac…

- V.S. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Prahova a venit cu sfaturi importante adresate cumparatorilor in legatura cu achiziționarea produselor alimentare. In primul rand, spun comisarii CJPC, produsele alimentare trebuie achiziționate din spații special amenajate și autorizate cu…

- Conform studiului realizat de catre eCommerce Foundation, piața de comerț online va depași în 2017 valoarea de 1,87 trilioane USD, în creștere cu 17% fața de anul trecut. China, Statele Unite și Marea Britanie sunt piețele ce înregistreaza cele mai mari încasari cu 681, 438…

- Compania E.ON lanseaza pe piata din Romania furnizorul de energie E.ON Flash, dezvoltat pentru a oferi produse si servicii 100% online, pe platforma eonflash.ro, consu-matorilor care doresc sa isi schimbe furnizorul de gaze naturale si electricitate, in contextul liberalizarii pietei de profil.…

- Cifra de afaceri din industria metalurgica a atins, anul trecut, cel mai scazut nivel din ultimii patru ani, de 33,5 miliarde de lei, in conditiile in care comertul cu produse metalurgice abia a trecut de nivelul de 6 miliarde de lei. In 2013, afacerile din metalurgie depaseau 34 de miliarde de…

- Agenții economici vor fi obligați sa fixeze pe etichetele produselor alimentare 243 de mențiuni de sanatate, altele decât cele care se refera la reducerea riscului de îmbolnavire și la dezvoltarea și sanatatea copiilor. Mențiunile se refera la vitamine, acizi organici, glucide, saruri,…

- Desi nu este tocmai de usor de prezis tendintele si miscarile ce vor avea loc in diverse industrii, cand vine vorba de retail, Amazon dicteaza trendurile. Este parerea lui Catalin Dobre, chief creative officer McCann Bucharest, care recomanda retailerilor sa tina cont de miscarile gigantului american.…