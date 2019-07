What’s UP cere ajutor la „Petrecerea Burlacilor”

What’s UP este la „Petrecerea Burlacilor”, un party desprins parca din filmele de la Hollywood. Pe o plaja pustie, cu flashback-uri si „amintiri” in ghiozdan, What’s UP cauta ajutor in cel mai nou clip al sau regizat de Iulian Moga. “Traieste-ti prezentul curat, fantomele trecutului te vor urmari toata viata” este mesajul pe care artistul doreste sa-l transmita. Piesa „Petrecerea Burlacilor” este compusa si produsa de What’s UP, Roland Kiss, Serban Cazan, Florin Boka si Juno in studiourile HaHaHa Production si se va regasi pe primul album al artistului, „Povestea inimii”. Single-ul marcheaza un…