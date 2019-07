Stiri pe aceeasi tema

- ”Copiii majori apti de munca sunt obligati sa-si intretina si sa-si ingrijeasca parintii inapti de munca, aflati in dificultate, necesitand sprijin material”, prevede un proiect de lege depus de 73 de parlamentari, aproape toți de la PSD. Inițiatorii spun ca este nevoie de o astfel de lege din cauza…

- Gabriela Podașca, deputat PRO Romania de București, a trimis marți, 2 iulie, adrese catre toți primarii de sector din Capitala prin care ii invita la o dezbatere despre modul in care autoritațile publice locale se pot implica pentru imbunatațirea condițiilor urbane in acord cu nevoile copiilor și…

- "O parte din grupul de tineri aflati in tabara in Tokyo, Japonia, a plecat in cursul acestei dimineti spre Romania, cu escala la Viena. Un reprezentant al Ambasadei Romaniei in Austria va fi prezent pe aeroportul din Viena, pentru a le acorda sprijinul necesar imbarcarii catre tara. A doua parte a grupului…

- Selectionerul nationalei under 21 a Frantei, Sylvain Ripoll, a declarat dupa remiza cu Romania, scor 0-0, rezultat in urma caruia ambele echipe s-au calificat in semifinalele Campionatului European de tineret, ca la meciul de la Cesena romanii le-au pus probleme francezilor prin vitalitatea si energia…

- Primaria Municipiului Satu Mare și Direcția de Asistența Sociala Satu Mare, prin Centrul Multifuncțional „Alter Ego”continua in acest an proiectul “Tabara de Vara Altfel”. Copiii cu varste cuprinse intre 6 și 18 ani care locuiesc in municipiul Satu Mare sunt așteptați sa petreaca una din cele patru…

- Elevii din Romania se vor bucura de o noua zi fara activitate. Nu vorbim despre zilele de 30 sau 31 mai (vizita Papei in Romania), 1 iunie (Ziua Internaționala Copilului) și 16 iunie (Rusalii), ci de o alta zi in care cei mici nu vor avea activitațile specifice școlii.

Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania filiala Cluj, organizeaza in 10 mai 2019, Conferinta Regionala HepatoPac, aflata la cea de-a VIII a editie. Evenimentul se va desfasura in Cluj...

- Directia de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Craiova cauta sa acceseze fonduri prin granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, pentru infiintarea unui Centru de zi destinat copiilor si tinerilor aflati in risc de saracie si excluziune sociala. Consiliul Local Craiova a ...