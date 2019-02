Vremea se încălzește de săptămâna viitoare Saptamana viitoare debuteaza cu temperaturi mai ridicate decat in perioada precedenta. Iata cum va fi vremea luni, 11 februarie 2019. Vremea se schimba din nou la inceput de saptamana și maximele pot ating valori de 14 grade Celsius, mult mai ridicate decat media normala a acestei perioade. Și minimele urca considerabil, conform prognozei meteo emisa de ANM . Vremea 11 februarie 2019 in țara In Maramureș, cerul va fi innorat și se anunța condiții de ploaie. Se vor inregistra temperaturi de 7 – 11 grade Celsius pe timp de zi. Valorile termice nocturne vor scadea pana spre -1/2 grade. In Banat,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea 10 februarie 2019 este una destul de capricioasa. Daca pe timp de ziua vom avea temperaturi ce pot atinge 11 grade, noaptea valorile termice ar putea cobori pana la pragul de ger. Vremea 10 februarie 2019 va fi in general senina, mult mai calda decat ziua precedenta. Maximele se vor inregistra…

- Vremea 8 februarie se anunța una liniștita, fara fenomene extreme. Minimele vor ajunge și la pragul de ger, conform datelor furnizate de ANM. Vremea 8 februarie se anunța una senina și cu temperaturi diurne ușor mai ridicate fața de ziua precedenta. Noaptea insa, valorile termice scad din ce in ce mai…

- Vremea 6 februarie 2019 se anunța una mai rece decat in ziua precedenta. Conform prognozei meteo emisa de ANM, valorile termice nocturne nu mai depașesc pragul de 0 grade. Vremea 6 februarie va fi una predominant inchisa, cu temperaturi mai scazute decat in perioada precedenta, dar care se incadreaza…

- Un nou val de frig pune stapanire pe Romania. Temperaturile sunt din nou in scadere și se vor apropia de mediile climatologice normale pentru aceasta perioada. Cum va fi vremea 5 februarie 2019. Daca inceputul lunii februarie a debutat cu temperaturi peste media specifica acestei perioade, vremea 5…

- Vremea 4 decembrie 2018 vine cu vești bune de la meteorologi. Temperaturile sunt in urcare marți, cand vor atinge 10 grade Celsius in anumite zone. Vremea 4 decembrie 2018 anunța vreme mohorata, dar cu valori termice diurne pozitive in majoritatea teritoriului. Maxima se va incadra intre -2 și 10 grade,…

- Vremea 27 noiembrie 2018 vine cu ploi, ninsori și lapovița in mai multe regiuni din țara. Cum va fi vremea pana la finalul lunii noiembrie. Vremea 27 noiembrie 2018 aduce vreme rece și din nou lapovița și ninsori in Transilvania, Moldova, Maramureș și Muntenia. In restul regiunilor sunt condiții de…

- Vremea 26 noiembrie 2018 aduce temperaturi ridicate in unele regiuni și ninsori in altele. Maximele vor ajunge la 15 grade Celsius, iar minimele vor cobori pana la -2 grade. Vremea 26 noiembrie 2018. Se anunța ploi in majoritatea teritoriului, dar și ninsori in zona de est. Deși vremea va fi inchisa,…

- Vremea in weekend, 17, 18 noiembrie 2018, va una deosebit de rece, cu vant puternic și precipitații ce se vor transforma in lapovița și ninsori. Aproape toata țara va fi afectata de condițiile meteo. Vremea in weekend, 17, 18 noiembrie 2018 se anunța una deosebit de rece, cu temperaturi sub media normala…