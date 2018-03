Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au anuntat cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani si, de asemenea, au dezvaluit cand vine primavara, cu adevarat. “Organizatia Meteorologica Mondiala a emis o alerta privind evolutia valului de frig ce va cuprinde Europa in perioada urmatoare, pana spre 26 martie. Uterior, temperaturile…

- Regimul termic va fi oscilant pe parcursul urmatoarelor doua saptamani (12 - 25 martie), la nivelul intregii tari, caracterizat de perioade cu temperaturi maxime cuprinse intre 10 si 18 grade Celsius, dar si intervale cu precipitatii insemnate cantitativ pe arii extinse, releva prognoza Administratiei…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, luni, la intrarea in sediul PSD, ca a aflat de ancheta DNA la Politia Locala a Capitalei, subordonata Primariei, dintr-o postare pe Facebook a consilierului PNL Ciprian Ciucu. Firea a spus ca „seful PNL le-a cerut membrilor sai sa ia bata”, iar consilierul…

- Gabriela Firea spune ancheta DNA este una absolut normala și ca exista sute de astfel de verificari in cadrul Primariei, precizand ca documentul facut public de catre Ciprian Ciucu (consilier PNL) are ca scop denigrarea sa. „Foarte interesant e faptul ca eu am aflat azi dimineața de la un…

- În weekend, va fi vreme deosebit de calda pentru aceasta perioada, cu temperaturi pâna la 9 grade mai ridicate fața de norme, a precizat, pentru agenția de presa Mediafax, meteorologul de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). „Va fi vreme deosebit de calda…

- Iarna a luat sfarsit iar la Lugoj se anunta temperaturi ridicate. Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, si anume perioada 6-18 martie. Conform estimarilor, in prima saptamana a intervalului de prognoza tendinta generala de evolutie a vremii…

- Primaria Capitalei a alocat 10 milioane de euro din bugetul pe anul 2018 pentru consolidarea a 23 de cladiri din Bucuresti, anunta primarul general, Gabriela Firea. Ea afirma ca alte 100 de cladiri aflate in diferite stadii de degradare urmeaza sa fie consolidate in primavara acestui an, iar pentru…

- Primaria Municipiului Bucuresti va initia un concurs international de solutii, in valoare de un milion de euro, pentru un proiect ce vizeaza reabilitarea bulevardului Magheru, a anuntat vineri primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "Ne dorim ca cel putin zona centrala sa aiba o…

- "Toate informatiile venite de la specialistii meteo s-au adeverit. Am avut noptile trecute si minus 20 de grade si azi dimineata erau tot la acest nivel, maine (vineri-n.r.) va fi si mai ger, dupa informatiile pe care le-am primit de la ANM. Dimineata se vor resimti minus 22, minus 23 de grade Celsius…

- In Capitala, aproape 90% dintre arterele principale au fost curatate complet, sustine primarul general Gabriela Firea, precizand ca pentru stradutele laturalnice “se fac eforturi” sa fie deszapezite. Primarul a prezentat miercuri trei dintre utilajele care vor topi zapada adunata de pe strazi in Piata…

- Unde poți lasa copilul cand sunt școlile inchise. Parinții din București nu au primit cu aceeași bucurie, precum copiii lor, vestea suspendarii cursurilor in aceasta saptamana. Cel puțin, care trebuie sa mearga la serviciu și nu au cu cine sa lase copiii acasa, in aceasta perioada. Primarul Capitalei,…

- Primavara aduce precipitații abundente și temperaturi apropiate de normal in zonele sudice, estice și local in vest, și sub medie in celelalte regiuni, conform prognozei meteo pe trei luni, emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). In martie, temperatura medie lunara a aerului va fi apropiata…

- Primarul general Gabriela Firea a declarat, marți, ca școlile și gradinițele din București raman inchise toata saptamana , pentru ca se anunța ger zilele urmatoare, chiar și in weekend. “Ințeleg dificultatea prin care trec familiile care nu au cum sa se descurce in aceasta perioada cu copilașii, dar…

- Gabriela Firea, Primarul Capitalei, a anunțat, marți, ca toate școlile și gradinițele din București raman inchise toata saptamana , instituția punand la dispoziția parinților care nu au cu cine lasa copiii acasa un numar de telefon. Școlile din București raman inchise pana vineri, inclusiv. Primarul…

- Ca urmare a conditiilor meteo extreme , reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Arges si cei ai Prefecturii Arges au luat decizia de a suspenda cursurile latoate scolile din judet. Masura se va aplica incepand de astazi de la ora 14:00 si pana joi seara la ora 20:00. Astazi sunt suspendate…

- In cazul studenților și ai celor din invațamantul particular, unitațile respective de invațamant au libertatea de a lua propriile decizii, a spus Firea. Potrivit prognozei speciale pentru Bucuresti emise de Administratia Nationala de Meteorologie, pentru perioada 27 februarie - 2 martie 2018, gerul…

- Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, a declarat azi ca școlile, liceele și gradinițele din București vor fi inchise, din cauza vremii, toata saptamana. Anunțul a fost facut in deschiderea Comandamentului de Iarna de la PMB. Gabriela Firea a spus ca parintii sa apeleze la cunostinte pentru…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a raspuns dur criticilor venite in urma deciziei de a inchide scolile, dupa avertismentul meteorologilor. Firea a declarat, in cadrul comandamentului de iarna de la Primaria Generala ca "scolile sunt deschise pentru educatie si nu pentru supraveghere".Citeste…

- Gabriela Firea a anunțat ca școlile vor fi inchise toata saptamana, dupa ce Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, un nou Cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, valabil pentru 7 judete din sudul tarii, pana miercuri seara la ora 20:00.

- Nu cu mult timp in urma, Gabriela Firea afirma ca una dintre masurile ce se impun si care vor duce la fluidizarea si modernizarea traficului in Bucuresti se refera la casele de bilete RATB care ar trebui desfiintate si inlocuite cu „aparate electronice de vanzare a tichetelor de calatorie”. Masura pomenita…

- Primarul general Gabriela Firea a convocat Comandamentul de iarna, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Firea a anunțat ca școlile din Capitala vor fi inchise luni și marți

- Potrivit unei avertizari postate pe pagina oficiala de internet a Administratiei Nationale de Meteorologie incepand cu ora 03.00 a zilei de astazi, este Cod Portocaliu in care fenomenele vizate vor fi temperaturile foarte scazute, atat noaptea, cat si ziua, iar zonele afectate vor fi Moldova, estul…

- Școlile nu se inchid in Vrancea. Este decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU), intrunit duminica, in ședința extraordinara. Daca circumstanțele o vor impune, punctual, intr-o anumita localitate, unitațile de invațamant ar putea fi inchise, așa ca luni dimineața,…

- Probele pentru evaluarea competentelor in cadrul bacalaureatului care urmau sa fie sustinute luni vor avea loc cel mai probabil miercuri, cu acordul Ministerului Educatiei, in urma deciziei anuntate de suspendare a cursurilor luni si marti, a declarat duminica inspectorul scolar general, Florin Lixandru.…

- Luni si marti nu vor avea loc cursuri in scolile din Bucuresti, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a anuntat duminica primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, care a precizat ca este vorba despre gradinite, scoli si licee. „Avand in vedere prognozele meteorologice anuntate de ANM, am luat…

- Școlile din București vor fi inchise luni și marți, ca urmare a avertizarilor de vreme rea emise pentru urmatoarea perioada a lunii. Masura a fost decisa in cadrul Comandamentului de iarna convocat astazi de primarul general, Gabriela Firea și ar putea fi extinsa și la alte județe, avand in vedere…

- In urma avertizarii de cod portocaliu de ger, a fost luata hotararea ca școlile sa fie inchise in Capitala luni și marți. Anuntul a fost facut de Gabriela Firea la Comandamentul de iarna convocat duminica la Primaria Capitalei.

- Școlile din București vor fi inchise luni și marți, ca urmare a avertizarilor de vreme rea emise pentru urmatoarea perioada a lunii. Masura a fost decisa in urma cu puțin timp in cadrul Comandamentului de iarna convocat de primarul general, Gabriela Firea. Un comandament de iarna similar are loc astazi…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Gabriela Firea a anunțat ca școlile vor fi inchise luni și marți, in Capitala. Știre in curs de actualizare.…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat ca de la sfârșitul saptamânii va patrunde în țara o masa de aer rece de origine polara, în weekend înregistrându-se valori între -13 și - 18 grade Celsius în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, dupa prezentarea sintezei unui raport privind activitatea manageriala la DNA, timp de 80 de minute, ca declanseaza procedura de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Dupa o prezentare de 80 de minute in care in final a acuzat-o…

- Primaria Generala a Capitalei, condusa de Gabriela Firea, a cheltuit saptamana aceasta, prin Compania Municipala de Agrement Bucuresti SA, 23 de mii de euro pe „servicii de iluminat exterior”. Pe lista achizitiilor se regasesc „decoratiuni pat in forma de inima”, „decoratiuni inel diamant”, dar si „decoratiuni…

- Prognoza meteo pentru zilele viitoare, data publicitații de ANM, indica un val de ger polar și ninsori care se vor abate asupra Romaniei. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, ca de la sfarsitul saptamanii va patrunde in tara o masa de aer rece de origine polara, in weekend…

- "De la sfarsitul acestei saptamani, o masa de aer rece de origine polara va patrunde in tara noastra, determinand scaderea semnificativa a valorilor termice, atat a celor maxime, cat si a celor minime, astfel ca vremea va deveni deosebit de rece. Pe parcursul noptilor, daca la inceput in partea de nord…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat, azi, ca de la sfârșitul saptamânii va patrunde în țara o masa de aer rece de origine polara, în weekend înregistrându-se valori între -13 și - 18 grade Celsius în nordul Moldovei și în estul…

- Gabriela Firea anunța ca Primaria Capitalei va cumpara 400 de autobuze dupa ce licitația privind achiziținarea lor s-a incheiat. Mijloacele de transport in comun valoreaza 100 milioane euro, respectiv 250.000 euro + TVA per unitate.

- Procedura de evaluare a ofertelor pentru licitația privind achiziționarea a 400 de autobuze Euro 6 de catre Primaria Capitalei s-a incheiat. Astfel, Primaria Capitalei va cumpara autobuze in valoare de 100 milioane euro, respectiv 250.000 euro + TVA per unitate. Primarul Capitalei a explicat…

- Dupa ce Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o informare meteorologica pentru precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare in intreaga tara, primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat comandamentul de iarna, pentru a analiza masurile ce se impun dupa ninsoare.

- "Am aflat cu mahnire de disputele de ieri din Consiliul General al Municipiului Bucuresti privind terenul pentru noul Spital Metropolitan propus de Primarul General, Gabriela Firea. Rezultatul a fost stagnarea acestui proiect atat de important pentru bucuresteni si pentru sistemul public de sanatate…

- Gerul Bobotezei pare a fi o legenda daca ar fi sa luam in calcul ce se intampla anul acesta, cand temperaturile ar trebui sa ajunga, la Constanta la 12 13 grade Celsius.Anul trecut insa...Administratia Nationala de Meteorologie posta pe pagina oficiala de internet temperaturile resimtite, cele mai scazute,…

- Multe dintre mesaje sunt negative, in contextul in care Primaria Capitalei a renuntat la traditionalul concert de Revelion din Piata Constitutiei si a mutat scena in Piata George Enescu, langa Ateneu. „Au venit prea mulți oameni pentru capacitatea pieței", preciza un internaut. Potrivit acestuia,…

- Vremea va fi rece sambata, dar ultima zi din an va aduce o usoara incalzire, cu temperaturi de pana la 10 grade in sudul tarii pe timpul zilei si ploi de scurta durata in centrul si nordul tarii, in timp ce, in noaptea dintre ani, minimele vor cobori sub 0 grade doar in zonele montane. In Bucuresti,…

- VREME… Daca in restul tarii, meteorologii anunta temperaturi sub 0 grade Celsius si ninsori abundente, iata ca in judetul nostru lucrurile stau invers. Conform precizarilor facute de Agentia Nationala de Meteorologie, in perioada 27 decembrie – 4 ianuarie, temperaturile vor fi neobisnuit de ridicate.…

- In Bucuresti si-ar putea desfasura activitatea de transport in regim taxi doar transportatorii autorizati care au servicii de dispecerat autorizate de municipalitate, iar nerespectarea obligatiilor se sanctioneaza cu amenda intre 4.500 si 5.000 de lei, potrivit unui proiect de hotarare introdus suplimentar…