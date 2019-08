Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker va lipsi de la summitul G7 din Franta spre sfarsitul acestei saptamani, dupa ce a fost supus unei operatii de extirpare a vezicii biliare, a anuntat luni o purtatoare de cuvant, citata de Reuters. Purtatoarea de cuvant a Comisiei Europene,…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, le-a cerut joi deputatilor in Parlamentul European sa sprijine numirea Ursulei von der Leyen, insistand ca decizia liderilor Uniunii Europene de a o desemna pentru postul de presedinte al Comisiei Europene a fost democratica, transmit Reuters si DPA. ”Pentru…

- Romania a fost laudata pentru rezultatele obtinute in cele 6 luni in care a detinut presedintia rotativa a Consiliului UE, iar Klaus Iohannis s-a aratat multumit, subliniind in conferinta de presa tinuta vineri alaturi de Donald Tusk si Jean-Claude Juncker ca "Romania e mult mai buna decat imaginea…

- Favoriții pentru postul de președinte al Comisiei Europene au fost pur și simplu scoși din discuții la reuniunea șefilor de stat și de guvern de joi, la Bruxelles, in lipsa unui acord intre partenerii europeni. Un summit de criza urmeaza sa aiba loc la 30 iunie. Nici un consens nu s-a degajat joi, in…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca o va sustine pe Angela Merkel, in cazul in care cancelarul german va candida la succesiunea lui Jean-Claude Juncker la presedintia Comisiei Europene (CE), relateaza Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat - intr-un interviu acordat marti RadioTeleviziunii elvetiene (RTS) ca el ar sustine-o pe cancelarul german Angela Merkel daca aceasta ar candida pentru a-i succede lui Jean-Claude Juncker la presedintia Comisiei Europene, informeaza Reuters. "Europa are…

- Pozitia Uniunii Europene in ceea ce priveste termenii iesirii Marii Britanii din blocul comunitar nu s-a modificat in urma anuntului de vineri al demisiei premierului Theresa May pe data de 7 iunie, a declarat Mina Andreeva, purtatoare de cuvant a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker,…

