Stiri pe aceeasi tema

- Agentii de politie Moldovan Daniel, Belei Madalin si Limbaseanu Marcel, din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei Municipiului Alba Iulia, care l-au prins, cu operativitate, pe un barbat care a talharit o tanara in scara unui bloc din municipiul Alba Iulia, au fost felicitati de colegii…

- Agresorul care a lovit-o cu bestialitate pe o tânara în Alba Iulia, în scara unui bloc, a fost prins de trei tineri polițiști, care au refacut traseul fetei, deoarece aceasta nu-si amintea ce i s-a întâmplat.Agresorul a fost prins de politisti, luni, dupa…

- Doi tineri in varsta de 16 ani, din Focsani, banuiti de furt calificat si tentativa la infractiunea de furt calificat, au fost retinuti, luni, de politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Focsani si dusi in arestul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea,…

- Polițiștii clujeni au depistaat și reținut, pentru 24 de ore, un bprbat acuzat de comiterea unei tâlharii.”În urma verificarilor efectuate de catre polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Biroul de Investigații Criminale, a fost identificat și depistat…

- Tanarul de 23 de ani a fost reținut, miercuri, la aproape 12 ore dupa ce a atacat un taximetrist in Calea Girocului. Polițiștii de la Secția 2 au fost cei care l-au capturat, pe strada, in aceeași zona in care a atacat taximetristul. Tanarul a fost dus la secția de poliție, iar apoi preluat…

- Tanarul de 23 de ani a fost saltat de polițiști miercuri dupa-masa. Oamenii legii l-au gasit pe strada, in Calea Girocului, zona in care locuiește matușa lui. Individul a fost dus la audieri la Secția 2 Poliție și a negat ca este implicat in incident. Oamenii legii urmeaza acum sa il predea…

- Un dosar penal pentru purtare abuziva si loviri sau alte violente a fost deschis de politisti, în cazul fetitei în vârsta de trei ani care ar fi fost agresata de educatoare, la Gradinita cu Program Prelungit Nr. 3 din Caracal.

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta la data de 12 septembrie, Biroul de Investigatii Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au efectuat 7 perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Constanta, la persoane banuite de comiterea…