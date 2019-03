Stiri pe aceeasi tema

- Peste 750 de articole de imbracaminte susceptibile a fi contrafacute, 9.695 de insemne ale unor marci protejate precum si aparatura si materiale folosite in activitatea de „inscriptionare” a hainelor au fost ridicate de politistii din Alba in urma a 3 perchezitii efectuate in Alba Iulia. La data de…

- Politistii fac, vineri, aproape o suta de perchezitii in 22 de judete din tara si in municipiul Bucuresti la persoane banuite de comert ilegal cu tutun. Sunt implicati cetateni romani si bulgari vizati in cinci dosare penale. Produsul se vindea pe site-uri de comert electronic, vanzatorul prezentand…

- O plantatie indoor de cannabis, cu 59 de ghivece cu plante, a fost descoperita, joi, intr-o locuinta din municipiul Slatina, la o perchezitie efectuata de politisti sub coordonarea procurorilor DIICOT. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra Dicu,…

- Poliaiștii au descoperit și indisponibilizat o plantație de cannabis indoor, ce cuprindea 59 de ghivece (cu 63 de plante) și o instalație completa pentru insamanțarea și creșterea plantelor. In urma cercetarilor a reiesit ca, in perioada 2018 – pana in prezent, tanarul ar fi comercializat…

- REȚINUȚI PENTRU MAI MULTE INFRACȚIUNI DE TRAFIC DE MINORI La data de 12 martie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Vrancea, sub coordonarea unui procuror din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea, au identificat principalii suspecți in cazul mai multor infracțiuni…

- Polițiștii au efectuat astazi șapte percheziții domiciliare, inclusiv la casa lui Florin Cristofan, zis Paris, cunoscut lider al romilor din Focșani, care a murit in iunie anul trecut. Iata comunicatul oficial al IPJ Vrancea: „CERCETAȚI PENTRU CAMATA, ȘANTAJ ȘI PROXENETISM Astazi, 12 martie, polițiștii…

- * Politistii din judetul Mures au efectuat, miercuri dimineata, 68 de perchezitii in Bucuresti si in 14 judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste 1.300.000 de lei. * Doua persoane, sot si sotie, din localitatea Calarasi, au murit,…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Constanta, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat doua perchezitii la locuintele unui barbat, banuit de operatiuni ilegale cu droguri. Ieri, 15 ianuarie,…