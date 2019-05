Vrancea: Bărbat găsit decedat pe marginea drumului, în urma unui accident rutier 'In cursul noptii, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca in comuna Ploscuteni, pe un drum public, a fost gasit cadavrul unui barbat, de circa 30 de ani. Politistii ajunsi la fata locului au stabilit ca barbatul a fost victima unui accident rutier. In urma cercetarilor, a fost identificat principalul banuit, un conducator auto de 43 de ani, care se afla la domiciliu', a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Vrancea, Paula Enache, informeaza Agerpres. Potrivit sursei citate, soferul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o concentratie de 0,68 mg/l alcool pur… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

