- Practicanții sportului cu motoare de la ACS Odobești s-au remarcat in cadrul competiției Cupa Moto RC, etapa a 3-a ce s-a desfașurat in perioada 7-9 iunie pe circuitul de la Adancata din județul Ialomița. Clubul ACS Odobești secția moto a participat la mai multe categorii obținand diferite premii precum…

- Cantaretul american Dr. John, castigatorul a sase premii Grammy si care, sub pseudonimul de scena ''Night Tripper'' a adus atmosfera traditiei voodoo din New Orleans pe scena muzicala americana, devenind unul dintre cei mai apreciati pianisti din bogata istorie

- Scopul organizarii evenimentului a fost de a aduce in constiinta cetatenilor judetului Vrancea ideea de ”unitate in diversitate” si de a promova in randul tinerilor simbolurile, valorile si principiile Uniunii Europene.

- DJ Snake lanseaza single-ul „Enzo”, o piesa ce combina sunetele specifice genului house cu muzica hip-hop și reda colaborarea dintre faimosul DJ și rapperii Offset, 21 Savage, Gucci Mane și Sheck Wes. Dezvaluind legatura puternica dintre DJ Snake și muzica hip-hop, „Enzo” ii reunește pe cei mai in voga…

- A doua zi a campaniei de curațenie demarata de catre Primaria Focșani a continuat astazi (vineri-n.r.) cu elevii Liceului Tehnologic “G. G. Longinescu” și ai Colegiului Tehnic “Edmond Nicolau” din Focșani. Locațiile alese pentru colectarea deșeurilor au fost: strada Vrancei – de la targul de mașini…

- Un cutremur de intensitate medie s-a produs duminica, 17 martie, in Grecia. Seismul de 5,1 pe scara Richter a afectat partea de sud a țarii și a avut loc la o adancime de 2 kilometri. In zona se afla o localitate cu 1.400 de kilometri, iar la peste 200 de kilometri distanța un oraș vizitat de romani…