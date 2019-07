Ursula von der Leyen, propusa de liderii europeni sa devina presedinte al Comisiei Europene, s-a prezentat miercuri in fata eurodeputatilor din principalele familii politice reprezentate in noul Parlament European (PE), ea promitandu-le ca printre prioritatile sale la sefia executivului comunitar vor fi statul de drept, migratia, competitivitatea si combaterea schimbarilor climatice, relateaza agentiile Reuters, AFP si DPA.



In primele sale declaratii publice dupa nominalizare, Ursula von der Leyen a spus in fata europarlamentarilor ca UE trebuie sa fie puternica si unita, in contextul…