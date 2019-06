Vom circula cu trenul de mare viteză până în Ungaria Reprezentantii a patru Camere de Comert si Industrie din Ungaria si tot atatea din Romania au semnat miercuri la Debretin un parteneriat pentru atragerea de fonduri transfrontaliere in vederea dezvolarii infrastructurii si sprijinirii mediului de afaceri. La intalnirea desfasurata la sediul Camerei de Comert si Industrie a judetului Hajdu-Bihar de la Debrecen au luat parte reprezentanti ai institutiilor similare din judetele Csongrad, Szabolcs-Szatmar-Bereg si Bekes din Ungaria, dar si ai celor din judetele romanesti Bihor, Arad, Satu Mare si Timis. „S-a semnat un protocol conform caruia sa mergem… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

