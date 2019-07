Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au descoperit mai multe indicii care sa ii faca sa creada ca Gheorghe Dinca este cel care a omorat-o pe Alexandra, dar barbatul continua sa nege ca ar avea orice legatura cu odioasa crima. Potrivit unor surse judiciare, la perchezitiile de vineri, de la casa lui Gheorghe Dinca, anchetatorii…

- Zeci de oameni au protestat la Cluj-Napoca fața de intervenția defectuoasa pentru salvarea Alexandrei, fata de 15 ani, din Caracal, care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca. „Azi, la Caracal, Romania a eșuat”, au scris protestatarii, care au aprins lumanari.Protestatarii au venit, vineri noaptea,…

- Zeci de oameni au protestat la Cluj-Napoca fata de interventia defectuoasa pentru salvarea Alexandrei, fata de 15 ani, din Caracal, care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca. „Azi, la Caracal, Romania a esuat”, au scris protestatarii, care au aprins lumanari, scrie Mediafax. Protestatarii au venit, vineri…

- Calin Goia, solistul trupei Voltaj, a criticat, in campania pentru europarlamentare, la Digi 24, in termeni duri actuala guvernare a PSD și modul in care sunt cheltuiți banii publici. Asta nu il impiedica sa mearga, in acest week-end, la Constanța, la un eveniment organizat din bani publici de Primaria…

- Calin Goia, solistul trupei Voltaj, a criticat, in campania pentru europarlamentare, la Digi 24, in termeni duri actuala guvernare a PSD și modul in care sunt cheltuiți banii publici. Asta nu il impiedica sa mearga, in acest week-end, la Constanța, la un eveniment organizat din bani publici de Primaria…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep isi va prezenta trofeul castigat la Wimbledon, astazi, de la ora 17, in Piata Ovidiu din Constanta, la bordul unui autobuz etajat personaliat. Originara de la malul marii, "Regina ierbii" se intoarce de cate ori are ocazia in orasul ei preferat!

- Simona Halep vine maine la Constanta, orasul sau natal, pentru a prezenta fanilor trofeul cucerit anul acesta la Wimbledon. La ora 17:00 campioana de la All England Club va ajunge la Sala Sporturilor din Constanta, acolo unde va prezenta trofeul la bordul unui autobuz etajat pe traseul Bd.Tomis – Termele…

- Instrumentistii sirieni de la "Mozayek Band" vor oferi un show de exceptie, duminica, 16 iunie, de la ora 20:30, in Piata Ovidiu. Evenimentul are loc in contextul "World Experience Festival" care se desfasoara la Constanta, in perioada 13 ndash; 16 iunie. Artistii vor sustine un spectacol emotionant…