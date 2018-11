Stiri pe aceeasi tema

- • Derby in etapa urmatoare: Zarnesti – Sageata Liga a 4-a ramane in continuare scena unor dispute spectaculoase, cu multe goluri, regula de la care nu s-a abatut nici etapa a 10-a, runda lipsita, din nou, de mari surprize. La varful clasamentului, podiumul e neschimbat. Lidera, Team Sageata, a trecut…

- • Autobergamo Deva – SCM Gloria Buzau 11-1 (3-1) Meci de cosmar pentru SCM Gloria in etapa a 6-a a Ligii 1 de futsal! Chiar daca pornea, evident, cu sansa a doua in deplasarea de la Deva, echipa buzoiana nu-si imaginase nici in cele mai pesimiste scenarii un astfel de deznodamant. Prima repriza a fost,…

- • SCM Gloria Buzau – CSM Rm. Sarat 4-2 (3-2) Lupta pentru promovare, care se da in seria I a Ligii a 3-a, intre SC Otelul Galati si SCM Gloria, se ascute de la o etapa la alta. Un pas gresit al galatenilor, care au remizat, 0-0, pe terenul Forestei Suceava, a fost de ajuns pentru […] Articolul Gloria…

- • SCM Gloria Buzau – CSM Rm. Sarat, sambata, ora 15,00 Fotbalul buzoian propune, sambata dupa-amiaza, pe stadionul din Crang, un duel extrem de atractiv in etapa a 9-a a celui de-al treilea esalon. Al doilea derby local al Ligii a 3-a le pune fata in fata pe SCM Gloria si CSM Rm. Sarat, doua echipe…

- • Lidera a clasamentului Ligii a 4-a dupa 8 etape Team Sageata confirma din plin pozitia de lider, pe care o ocupa de la startul campionatului, oferind o noua reprezentatie spectaculoasa si in etapa a opta. Ultima victima a vicecampioanei ultimelor doua editii ale Ligii a 4-a a fost Phoenix Posta Calnau,…

- 2018-2019 pare a fi sezonul celor de la Team Sageata in fotbalul judetean. Scapata de concurenta pe care i-au facut-o Metalul si, mai apoi, SCM Gloria, vicecampioana ultimelor doua editii are acum drum liber catre titlul de campioana. Cu maxim de puncte dupa sase etape, dar si cu un joc mai putin, echipa…

- Din noua editie a Ligii a 4-a s-au disputat deja trei etape, doua avand echipe cu punctaj maxim. Team Sageata si nou promovata Phoenix Posta Calnau au inceput in forta noul campionat, iar adversarele n-au avut nicio sansa impotriva lor. Cu un lot experimentat si dornic de revansa, vicecampioana ultimelor…

- Lectie de fotbal oferita de SCM Gloria sambata seara, pe terenul sintetic din Crang, in derby-ul local al Ligii a 3-a impotriva Metalului. Dupa o evolutie aproape perfecta in prima repriza si extrem de pragmatica in partea secunda, campioana a reusit sa se impuna la scor de neprezentare, 3-0 (2-0).…