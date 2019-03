Vladimir Putin în Crimeea! Preşedintele rus laudă securitatea energetică oferită regiunii Vladimir Putin a inaugurat doua centrale electrice construite de Rusia in Crimeea, pentru a oferi "securitate energetica" acestei peninsule ucrainene, la cinci ani dupa anexarea acesteia, salutata atunci de majoritatea rusilor, dar pe care Kievul si Occidentul continua sa o denunte, relateaza AFP, citat de news.ro. La Sevastopol, un important port in Crimeea la Marea Neagra, presedintele rus a condus luni o ceremonie de inaugurare a unei centrale si a inaugurat-o prin videoconferinta pe cealalta, la Somferopol, capitala regiunii. Cele doua structuri, ale caror blocuri energetice… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- 'Este o ocupatie ilegala, o confiscare ilegala de teritoriu si sustinem fundamental Ucraina, insistand ca integritatea ei teritoriala sa fie restabilita', a declarat Volker intr-o conferinta de presa. Emisarul special american a mai spus ca Statele Unite nu vor lua o pozitie cu privire la…

- Inaltul Reprezentant al UE pentru politica externa, Federica Mogherini, isi exprima, intr-o declaratie, solidaritatea fata de suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei, la cinci ani de la anexarea „ilegala” a Crimeei de catre Rusia.Uniunea Europeana condamna anexarea care incalca dreptul…

- SUA au reafirmat saptamana aceasta ca sanctiunile americane impuse Rusiei vor ramane in vigoare atat timp cat Moscova ''nu preda Ucrainei controlul asupra Crimeei'', la exact cinci ani dupa anexarea acestei peninsule de catre rusi. ''In urma cu cinci ani, ocuparea peninsulei ucrainene Crimeea de…

- Autoritatile ruse au anuntat sambata ca interzic importurile din Ucraina pentru zeci de produse, printre care grau, ciocolata si bere, ca raspuns la sanctiunile economice ale Kievului impotriva Moscovei pentru presupusul sau rol in criza ucraineana, relateaza AFP. "Guvernul rus a decis sa…

- Autoritatile ruse au anuntat sambata ca interzic importurile din Ucraina pentru zeci de produse, printre care grau, ciocolata si bere, ca raspuns la sanctiunile economice ale Kievului impotriva Moscovei pentru presupusul sau rol in criza ucraineana, relateaza AFP. "Guvernul rus a decis sa…

- "Astazi (miercuri), la ora (locala) 14.00 (si ora Romaniei), legea martiala ia sfarsit", a declarat Porosenko in cursul unei intalniri cu oficiali militari transmisa in direct la televiziune. Rusia a imobilizat manu militari, la 25 noiembrie, trei nave de razboi ucrainene in largul Crimeei…

- Presedintele rus s-a livrat acestui exercitiu foarte asteptat - devenit o traditie de la instalarea sa la putere in 2000 - in contextul unor noi tensiuni cu Occidentul, exprimandu-se pe tema intentiei americane de a se retrage dintr-un tratat nuclear si incidentului armat cu Ucraina in largul Crimeei,…

- Presedintele rus Vladimir Putin are joi intalnirea anuala cu presa, un eveniment foarte asteptat in contextul unor noi tensiuni cu Occidentul referitor la intentiile americanilor de a se retrage dintr-un tratat nuclear strategic si o confruntare maritima intre Moscova si Kiev, relateaza AFP preluata…