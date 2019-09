Stiri pe aceeasi tema

- Un militar roman a murit la Kabul in urma atacului sinucigas de azi dimineata din cartierul rezidential din capitala Afganistanului. Atentatul are loc la doar trei zile de la atacul in care un diplomat roman si-a pierdut viata si altul a fost ranit grav, tot la Kabul. In acest al doilea atac cel putin…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut miercuri, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, despre principalele teme din viața politica și sociala.Citește și: Așteptarea a luat sfarșit! Gabriela Firea a semnat- Investiție de milioane de euro in București . „Buna ziua!…

- Sambata, 07 septembrie 2019, de la ora 11.00, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Pitești are loc Adunarea Regionala a Organizațiilor PNL Sud-Muntenia. Potrivit unui comunicat al PSD Argeș, la eveniment a fost invitat și președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Vor lua cuvantul: Klaus Iohannis, Ludovic…

- Atacul de la Kabul in care și-a pierdut viața un diplomat roman și care a fost revendicat de gruparea talibanilor a fost comis de cinci teroriști care ar fi avut informații clare despre complexul vizat. Atacul a durat mai multe ore, povestește, pentru Digi24, Ștefan Coman, expert in alegeri, prezent…

- Președintele Klaus Iohannis este invitat sa participe la Adunarea Regionala a organizațiilor PNL- Sud-Muntenia, care va avea loc sâmbata la Pitești, și la care ar urma sa ia cuvântul, au declarat surse liberale, pentru Mediafax.Pe lânga șeful statului, vor mai ține discursuri în…

- Florin Piersic revine pe scena dupa operatie, la 83 de ani Florin Piersic nu poate sta departe de scena de teatru. La 83 de ani, indragitul actor revine in activitate dupa ce a fost operat la genunchi. Prima reprezentatie va fi in rolul lui Pierre, din cadrul piesei ”Straini in noapte”, in regia lui…