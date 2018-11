Viteza, „boala“ șoferilor care circulă prin Iași. Zmeii șoselelor iau jumătate dintre amenzi In weekendul care a trecut, zeci de ieseni au fost amendati de catre politistii de la Rutiera, in urma controalelor realizate pe drumuri. In total, politistii au dat 262 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 116.125 lei, dintre care 125 au fost date pentru depasirea vitezei. De asemenea, politistii au retinut 26 de permise de conducere, dintre care 18 au fost ridicate pentru depasirea vitezei si doua pentru depasiri, si au mai retras trei certificate de inmat (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

