- „Accident grav! A intrat cu mașina intr-un cap de pod la Draguțești”, sau ”Tragedie! Tanar mort, dupa ce a intrat cu mașina intr-un cap de pod la Draguțești”, sunt doar niște titluri din media locala pe care autoritațile din Gorj le trec cu vederea. Unii așa ziși responsabili nici nu le vad, dimineața,…

- Sambata, 10 martie 2018, in jurul orei 02.40, pe strada Republicii din municipiul Blaj, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus de un tanar de 18 ani, din comuna Craciunelu de Jos. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca tanarul…

- La data de 10 martie 2018, in jurul orei 2.00, politistii Serviciului Rutier Alba, in timp ce actionau in P-ta Dacia din municipiul Sebes, l-au depistat pe un tanar de 33 de ani, din Sebes, in timp ce conducea un autoturism avand permisul de conducere suspendat. Fata de tanar, cercetarile sunt continuate…

- Un tanar de 20 de ani din Godinești, județul Gorj, a fost ranit grav intr-un accident de circulație care a avut loc vineri seara la Tismana. Din primele informații, tanarul nu a adaptat viteza intr-o curba și a ieșit de pe car...

- Un tanar de 20 de ani, din com. Godinești, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, intr-o curba a parasit partea carosabila și a intrat intr-un gard al unui imobil. A ramas incarcerat și se pare ca este ranit grav.Accidentul s-a produs la Tismana. ISU Gorj a fost solicitat sa intervina…

- Vineri, 2 martie 2018, in jurul orei 13.50, politistii de ordine public din Abrud l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din comuna Ciuruleasa, in timp ce conducea un autoturism avand permisul de conducere suspendat. Fata de tanar, cercetarile sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de…

- Accident grav, cu cinci victime in urma cu putin timp. O masina s-a izbit de un cap de pod .FOTO Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un cap de pod, pe drumul european 79, in judetul Gorj. In urma impactului, trei dintre victime au ramas incarcerate,…

- Un tanar a murit dupa ce s-a certat cu iubita lui si, baut fiind, a intrat cu masina intr-un stalp si s-a rasturnat "Am fost anuntati cu privire la producerea unui accident rutier cu o victima in localitatea Probota, din judetul Iasi. Victima, V.A.O., de 23 de ani, ramasese incarcerata in urma impactului.…

- Ieri, 28 februarie 2018, in jurul orei 23.50, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au depistata pe un barbat de 47 de ani, din municipiul Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Calea Labului din Alba Iulia, avand permisul de conducere suspendat.…

- Cosmin Selesi s-a rasturnat cu mașina in șanț din cauza unei șoferițe. Realizatorul tv a povestit in direct la Antena 1, ce i s-a intamplat miercuri dimineața. Cosmin Selesi a povestit in emisiunea de pe Antena 1 cum a reusit sa se rastoarne cu masina intr-un sant, din cauza unei soferite. Din fericire,…

- Politistii rutieri au continuat desfasurarea de activitati pe raza de competenta in scopul prevenirii si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, precum si in vederea respectarii normelor legale referitoare la viteza de deplasare.

- Fapta buna de Dragobete! Zeci de elevi de la mai multe scoli din judetul Gorj au confectionat martisoare pe care le vor vinde, iar banii stransi din aceasta actiune vor fi donati lui Robert Negomireanu, un tanar de 18 ani care isi p...

- In noaptea de 21 spre 22 februarie 2018, in jurul orei 03.10, politistii din Cugir au fost solicitati sa intervina pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada I.B. Deleanu din Cugir. Un tanar de 28 de ani, din Sighetul Marmatiei, judetul Maramures, in timp…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 03.10, politistii din Cugir au fost solicitati sa intervina pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada I.B. Deleanu din Cugir. Un tanar de 28 de ani, din Sighetul Marmatiei, judetul Maramures, in timp ce conducea un autoturism,…

- O masini a cazut, marti, in raul Dambovita, intre Vitan Barzesti si Mihai Bravu, pe sensul de intrare in Bucuresti. Autoturismul s-a scufundat, insa soferul a reusit sa se salveze, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov.

- Un barbat de 30 de ani, din Șcheia, s-a ales cu dosar penal la regimul rutier. Noaptea trecuta, el a fost depistat de polițiști conducand o mașina pe strada Stațiunii, din Suceava, deși are permisul reținut. Mai mult, individul a refuzat verificarea cu etilotestul și recoltarea de probe biologice pentru…

- Un tanar din Targu-Jiu a fost arestat preventiv dupa ce si-a injunghiat in zona inimii un prieten, alaturi de care bause, dupa care l-a filmat cum se tavalea pe jos, imaginile fiind publicate pe o retea de socializare. Agresorul a sunat apoi la 112 si a anuntat ca si-a injunghiat prietenul.

- Un tanar de 20 de ani, fara permis de conducere si baut, s-a urcat la volanul unei masini si a intrat cu intr-un autoturism condus de o femeie. Atat el, cat si femeia au fost transportati la spitalPotrivit politistilor din Sibiu, in localitatea Daia a avut loc un eveniment rutier, duminica…

- La data de 16 februarie a.c., la ora 21.20, politistii din cadrul Biroului Rutier Galati au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe D. J. 251, soldat cu ranirea unei persoane.Politistii sositi la fata locului au constatat ca un tanar de 24 ani din comuna Pechea, a condus un autoturism…

- Un tanar de 27 de ani din Campulung de Tisa, judetul Maramures, a murit, joi, la Spitalul din Sighetu Marmatiei, dupa ce s-a rasturnat cu un tractor si a fost ranit, iar in timp ce era transportat la spital masina in care se afla a fost implicata in carambol, transmite corespondentul Mediafax.

- Potrivit MailOnline, Bliss a inceput tranzctionarea actiunilor in 2014, insa drumul spre succes a fost unul abrupt. Cu toate ca din investitia initiala de peste 4000 de dolari pierduse aproape jumatate, britanicul nu s-a descurajat, si a continuat sa spere ca intr-o zi va da lovitura, ceea ce s-a si…

- “Ieri noapte, la ora 01.00, pe numarul de urgența 112, a fost primit un apel prin care o persoana a anunțat faptul ca trei automate de cafea din Piața Sfantul Ilie au fost forțate. Polițiștii barladeni au reușit sa identifice persoana care a forțat sistemul de incuiere și dispozitivul de preluare al…

- Randi a ramas fara permisul de conducere dupa ce polițiștii l-au surprins conducand cu viteza mare. Din pacate, atunci cand a semnat procesul verbal, artistul nu a știut ce semneaza exact, crezand ca oamenii legii i-au dat doar puncte de penalizare. Randi a fost amendat si cu suma de 600 de lei si i-a…

- Perioada pe care trebuie sa o astepte un candidat la statutul de sofer, de la programare pana examenul efectiv, este de aproximativ doua luni. Cel mai mare interval se inregistreaza in prezent in judetul Brasov, unde doritorii trebuie sa astepte chiar si patru luni pentru a deveni soferi cu acte in…

- Un accident rutier soldat cu pagube materiale s-a produs, in acesta dupa-amiaza, pe strada Iuliu Maniu din Municipiul Blaj, unde un tanar de 20 de ani, șofer incepator, a intrat cu mașina in gardul zidit al unui imobil. In urma impactului gardul a cedat iar pe mașina au cazut bucați mari de zidarie.…

- Un tanar de 18 ani a scapat cu viata dupa ce s-a izbit violent cu masina de un pilon de electricitate. Accidentul s-a produs, in aceasta dimineața, pe strada Doina, din sectorul Rașcani al Capitalei.In urma impactului, stalpul a cazut, iar firele electrice s-au rupt.

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, un tânar care conducea fara a deține permis de conducere.Conform oamenilor legii, la data de 28 ianuarie a.c., în jurul orei 01:50, politistii au depistat un tânar, de 21 de ani, din comuna Apahida, care…

- Un tanar an varsta de 33 de ani din Alba a fost ranit intr-un accident rutier petrecut sambata, la Hunedoara. Masina pe care o conducea a fost lovita de un autoturism al carui sofer nu i-a dat prioritate, in intersectie. Potrivit IPJ Hunedoara, in 27 ianuarie, in jurul orei 18.30, un tanar in varsta…

- Ivanciu Corcioveiu, care pe 6 septembrie 2016 a accidentat mortal cu masina doi copii si apoi a parasit locul faptei, este cercetat intr-un nou dosar pentru conducere fara permis, sustin surse din randul anchetatorilor. "Pe 24 ianuarie, la ora 18.00, politistii din comuna Mastacani au fost sesizati…

- Duminica noapte, la ora 22.45, in timp ce conducea un autoturism pe DC 65 din comuna Verești, in zona pasajului CFR, un localnic de 25 de ani a pierdut controlul asupra directiei de mers si masina a intrat in coliziune cu parapetul metalic situat dupa sinele de cale ferata.Din accident a rezultat ...

- Un pompier in varsta de 36 de ani din Gorj a fost dat in urmarire nationala, dupa ce duminica a disparut de acasa. Barbatul trecuse cu bine ultima testare psihologica, din august 2017, iar duminica sefii l-au trimis acasa de la seviciu, pentru ca l-au vazut abatut.

- Un cuplu din California a trecut printr-o experiența incredibila în timp ce se plimba cu mașina. Automobilul în care se aflau a fost luat de un torent de noroi și nu au mai putut avea control asupra lui. Barbatul a povestit ca nu credea ca mai are vreo șansa sa scape cu viața…

- Ieri, 10 ianuarie 2018, in jurul orei 17.15, politistii Postului de Politie Abrud l-au depistat pe un tanar de 24 de ani, din Reghin, judetul Mures, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 74A, pe raza localitatii Roșia Montana, avand permisul de conducere suspendat. Fata de conducatorul auto, cercetarile…

- La data de 10 ianuarie a.c., in jurul orei 23.30, politistii de siguranta publica din cadrul Politiei Municipiului Blaj l-au depistat pe un tanar de 20 de ani, din comuna Sincel, in timp ce conducea un autoturism, pe o strada din municipiul, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de…

- Managerul filialei Cahul a Școlii auto din Comrat și complicele acestuia au fost escortați la DGT Sud a CNA pentru a fi audiați intr-un dosar pornit pe trafic de influența. Cei doi au fost reținuți de ofițerii și procurorii anticorupție, fiind banuiți ca ar fi extorcat și primit bani pentru organizarea…

- „Unui barbat in varsta de 31 de ani, din Botosani, i-a fost retinut permisul de conducere pentru 90 de zile, intrucat a condus un autoturism pe strada Canta, cu viteza de 106 km/h, pe un sector de drum limitat la 50 km/h. De asemenea, un barbat de 58 de ani, din Vaslui, a fost sanctionat, fiindu-i…

- Un tanar din Chisinau a fost retinut in seara de joi, 4 ianuarie, de catre ofiterii Inspectoratului National de Patrulare (INP) dupa ce a urcat pe bancheta din spate a echipajului de patrulare si a solicitat sa fie condus acasa

- Fara a fi vreun nostalgic dupa vremurile apuse, un tanar indragostit de batrana Volga a restaurat si pus in circulatie un astfel de autoturism, unul de lux in vremea comunismului. Incurajat de un prieten si cu ajutorul unui mecanic auto inimos si priceput, vasluianul Alexandru Carabat a reusit sa dea…

- Clipe de groaza pentru un polițist lovit cu mașina de un șofer in județul Suceava. Agentul de poliție a fost ranit de un barbat care nu a oprit la semnalul oamenilor legii și a disparut de la fața locului. Incidentul a avut loc, marți seara, in localitatea Cajvana, județul Suceava, noteaza obiectivdesuceava.ro…

- Un tanar in varsta de 28 de ani din Cugir este cercetat de politie, dupa ce a fost prins in trafic, la volanul unei masini, fara a avea permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, in 27 decembrie, in jurul orei 8.00, politistii din Cugir l-au depistat pe un tanar de 28 de ani din oras, in timp ce conducea…

- In perioada 23-26 decembrie, peste 23.000 de angajati ai MAI au fost mobilizati pentru asigurarea ordinii publice, fiind date amenzi de aproape 5.000.000 lei. De asemenea, peste o mie de soferi au ramas fara permisul de conducere, potrivit Ministerului Afacerilor Interne.

- Un tanar din Darmanești a murit dupa ce s-a zdrobit cu mașina pe care o conducea de un stalp de pe Calea Unirii, in cartierul Burdujeni, in fața restaurantului Scorpion, langa fostul Iric.Accidentul s-a petrecut in noaptea de marți spre miercuri, puțin dupa ora 0.00.Pompierii militari deplasați la ...

- Un tanar in varsta de 18 ani din comuna Farau este cercetat de politisti, dupa ce a fost prins in trafic, la volanul unui autoturism, fara permis. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 20.20, politistii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș l-au depistat pe un tanar de 18 ani, din comuna Farau, in timp…

- Sectia 7 Politie Rurala Malini a fost sesizata joi seara, prin 112, despre faptul ca pe o strada din localitate, a avut loc o tamponare intre doua autovehicule, iar unul dintre conducatori auto este sub influenta bauturilor alcoolice.Din primele cercetari, polițiștii au stabilit faptul ca, la ora ...

- Andreei Marin a implinit 43 de ani. Vedeta implinește 43 de ani și cu aceasta ocazie, le-a transmis prietenilor virtuali un mesaj emoționant. Andreea Marin spune ca a fost adusa in sacul lui Mos Craciun, iar ziua sa de nastere este o binecuvantare. „Barza nu a reusit sa ma aduca, din cauza gerului…

- In urma cu o saptamana, un tanar din Mehedinți a dat o spargere la o vila din cartierul Preajba care aparține patroanei unui atelier de confecții din Tg-Jiu, de unde a furat 28 de geci de lux. Patroana calcata de hoți e Marilena Popescu, o femeie bogata, cu proprietați imobiliare in Gorj…

- Un tanar de 27 de ani a fost lovit mortal de o masina condusa de un șofer beat. Tragedia s-a intamplat, noaptea trecuta, in satul Panașești din raionul Strașeni, in timp ce victima mergea pe mijlocul strazii principale din localitate.

- Ieri, 17 decembrie, in jurul orei 01:50, politisti din cadrul Politiei Municipiului Dej, Biroul Rutier, au depistat un tanar de 25 ani, din Dej, in timp ce conducea autovehiculul pe strada Ecaterina Teodoroiu din municipiu, avand dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat. In cauza…