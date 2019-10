VIRALUL LUNII: dansul pinguinului pe şantier, braşoveanca de pavaj sau compresor în agonie. VIDEO Nu se stie daca se apropia weekendul si se antrenau de zor pentru vreo nunta, dar sase muncitori din Romania dovedesc voie buna la munca de jos. Cu pasi marunti, se invart in cerc disciplinati mai ceva ca la show-ul de la Pro TV cu Mihai Petre pe post de jurat, iar cel care a postat filmuletul pe Facebook face si un sondaj de opinie. Isi intreaba urmaritorii ce fel de dans este cel al muncitorilor? Raspunsurile sunt dintre cele mai amuzante: dansul pinguinului, brasoveanca de pavaj sau compresor in agonie. Voi ce credeti Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

