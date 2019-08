Stiri pe aceeasi tema

- "Am spus ca vreau sanctiuni drastice pentru criminali, violatori si pedofili. Voi da o ordonanta de urgenta pentru instituirea pedepsei cu inchisoarea pe viata, respectiv inasprirea pedepselor pentru aceste fapte. Am zero toleranta pentru lipsa de umanitate si lipsa de respect fata de cetatean", a declarat…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, ca va da o ordonanta de urgenta pentru inasprirea pedepselor aplicate criminalilor, violatorilor si pedofililor, prin care va introduce inclusiv pedeapsa inchisorii pe viata."Am spus ca vreau sanctiuni drastice pentru criminali, violatori si pedofili.…

- Lipsa cadavrelor in cazul crimelor de la Caracal recunoscute de Gheorghe Dinca a complicat ancheta derulata de procurorii DIICOT. Pana acum, procurorii au reusit sa confirme moartea Alexandrei Macesanu doar dupa expertiza genetica asupra ramasitelor umane gasite in curtea suspectului. Surse judiciare…

- Referendum. Viorica Dancila a sustinut o coferinta de presa in urma cu putine momente. In cadrul acesteia, premierul Romaniei a anuntat o serie de decizii importante, luate in urma cazului de la Caracal care a socat toata tara.

- Premierul Viorica Dancila a scris sambata seara pe Facebook ca, desi a rugat clasa politica sa nu incerce sa confiste tragedia de la Caracal si sa o transforme in subiect de atac, "acest apel la respect, maturitate si compasiune nu a fost onorat". "Stimati oameni politici, vorbim de analiza…

- Premierul Viorica Dancila a venit, sambata seara, cu unele precizari pe Facebook, spunand ca este vorba despre analiza oportunitatii unui referendum pentru implementarea unor pedepse drastice pentru criminali, violatori si pedofili, precum inchisoarea pe viata sau castrarea chimica si sustinand ca aceste…