- In contextul vizitei oficiale efectuate in Kuweit, in perioada 19 21 octombrie 2018, prim ministrul roman, doamna Viorica Dancila, a vizitat Centrul Cultural Abdullah Al Salem, unul dintre cele mai mari complexuri culturale din lume, care gazduieste 22 de galerii cu peste 1.100 de exponate. Complexul…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Președintele Romaniei e din ce in ce mai previzibil. Știm cu exactitate care este momentul predilect pentru declanșarea unui nou atac impotriva Guvernului. A Guvernului care nu este al sau. In același timp, el devine inevitabil un personaj politic din ce in ce mai cunoscut…

- In aceasta dimineata se dezbate in Parlamentul European situatia Romaniei. Dezbaterea din plenul Parlamentrului European incepe la ora 10:00 ora Romaniei si dureaza o ora. Premierul roman va avea cinci minute la dispozitie pentru a prezenta pozitia Guvernului de la Bucuresti.

- Premierul Viorica Dancila a solicitat Secretariatului General al Guvernului un raport amanuntit cu privire la modul in care Protocolul a pregatit si organizat intrevederea stabilita pentru luni cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Totodata, seful Executivului a cerut si ministrului…

- Prim-ministrul Viorica Dancila il va primi, marti, la Palatul Victoria, pe premierul Republicii Slovace, Peter Pellegrini, aflat in vizita oficiala in Romania, se arata intr-un comunicat al Guvernului roman. Vizita oficiala in Romania a premierului Republicii Slovace are loc la invitatia prim-ministrului…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, seful Executivului a subliniat importanta intensificarii consultarilor si cooperarii bilaterale pe toate temele de interes comun, precum "sporirea prezentei investitionale, racordarea ireversibila a Republicii Moldova la UE si, implicit, la Romania, sub raport…

- Mii de romani din tara si din strainatate s-au mobilizat pentru a participa la mitingul de vineri, 10 august, din Piata Victoriei din Capitala. Ei cer demisia Executivului, nemultumiti de modul de guvernare al social-democratilor si de decizile luate de acestia privind legile justitiei si Codurile penale,…