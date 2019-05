Viorica Dăncilă REACȚIONEAZĂ după ce a fost HUIDUITĂ: 'Să fiți mândri că sunteți membri PSD' Premierul Viorica Dancila a declarat duminica, la Polovragi, ca tinerii au inteles ca nu prin jigniri si violenta pot solutiona problemele din tara si le-a transmis acestora sa mearga cu capul sus oriunde in lume, conform Agerpres. "Avem tineri care au inteles ca nu prin jigniri si nu prin violenta pot solutiona problemele din comunitate si din tara. Vreau sa le dau un sfat si vreau sa dau un sfat tuturor: sa fiti mandri ca sunteti membri ai PSD, pentru ca noi niciodata nu am luat masuri impotriva romanilor si nu vom lua masuri impotriva romanilor. Sa fiti mandri ca sunteti romani, pentru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

