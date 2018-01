Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD de premier. Viorica Dancila este din județul Teleorman, acolo unde a fost președintele organizației de femei din 2005 pana in 2009. Ulterior, Dancila a plecat in Parlamentul European, unde se afla la al doilea mandat.Citește și: ALERTA…

- Liderii CEx au decis noua propunere de premier in persoana Vioricai Dancila. Inițial, au existat doua propuneri: Viorica Dancila și Ecaterina Andronescu, care a refuzat.Eurodeputata Viorica Dancila este propunerea de premier pe care PSD o va inainta miercuri presedintelui Klaus Iohannis la…

- Se fac calcule pentru formarea noului Guvern, iar tensiunile sunt mari in cadrul PSD. Conducerea partidului a anuntat ca vor fi schimbari de ministri in mai multe ministere. Surse importante din PSD Prahova au declarat ca deputata Laura Moagher va fi pe lista propunerilor pentru functia de ministru…

- Lovitura pentru PSD! Demisia lui Mihai Tudose, dar si propunerea de premier interimar au ajuns la Cotroceni, pe masa presedintelui Klaus Iohannis. Acestas ar fi refuzat insa ca vicepremierului Paul Stanescu sa preia functia de prim-ministru interimar. Surse au declarat ca seful statului ar fi, insa,…

- Inca de ieri, din ședința CExN in care Mihai Tudose a demisionat din funcția de premier s-a decis ca interimatul la Guvern sa fie asigurat de vicepremierul și ministru al Dezvoltarii, Paul Stanescu. Surse participante la intrunirea social-democraților afirmau ca nu este exclus ca Stanescu sa fie chiar…

- Senatorul PSD Claudiu Manda a anuntat ca, in cadrul ședinței de maine, conducerea social-democratilor va discuta pentru a decide cine va fi propunerea partidului pentru functia de prim-ministru. Intrebat la finalul sedintei CExN daca Mihai Fifor este o varianta de prim-ministru, Claudiu…

- Senatorul PSD Claudiu Manda a anuntat ca, marti dimineata, conducerea social-democratilor va discuta pentru a decide cine va fi propunerea partidului pentru functia de prim-ministru. Intrebat la finalul sedintei CExN daca Mihai Fifor este o varianta de prim-ministru, Claudiu Manda a raspuns:…

- Intrebat daca functia sa de ministru este printre cele posibil remaniabile, Teodor Melescanu a raspuns: „In legatura cu remaniabilii, orice membru din Guvern este remaniabil, m-ati intrebat daca se refera la mine. Din acest punct de vedere, insa, nu pot sa va dau un raspuns, ca nu eu ma remaniez. Va…

- Premierul PSD Mihai Tudose și-a asigurat susținerea a aproape 50 de parlamentari social-democrați in cazul in care președintele partidului, Liviu Dragnea, va incerca sa forțeze demiterea sa printr-o noua moțiune de cenzura dupa modelul Sorin Grindeanu. In acest moment, Dragnea nu-l poate forța pe Tudose…

- Surse politice spun ca, luni, Mihai Tudose va amenința cu demisia daca ministrul Carmen Dan, nu va demisiona. Sociologul Marius Pieleanu susține, la randul sau, ca mai mulți lideri din țara ii vor cere demisia premierului. Ramane de vazut cum se va inclina balanta in batalia pentru acapararea puterii…

- Stanescu a declarat, intr-o conferinta de presa, ca nu a avut discutii cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, pe aceasta tema, dar si ca nu isi doreste aceasta functie, potrivit Agerpres. „E o diversiune, o manipulare. Niciodata presedintele Dragnea nu a discutat ca eu sa fiu propunerea de prim-ministru.…

- Surse de la Palatul Victoria afirma ca premierul Mihai Tudose a decis, in urma discuției cu șeful IGP, chestorul Bogdan Despescu, sa trimita Corpul de control al primului ministru care sa faca o ampla investigație la Ministerul de Interne și Inspectoratul General al Poliției. Raportul IGP privind…

- Parasit de mai multi baroni locali, Liviu Dragnea incearca sa blocheze ascensiunea lui Mihai Tudose spre sefia partidului prin intermediul lui Calin Popescu-Tariceanu. Daca liderul ALDE se opune restructurarii Guvernului, ii salveaza functia lui Dragnea, cel putin pe moment.

- Parasit de mai multi baroni locali, Liviu Dragnea incearca sa blocheze ascensiunea lui Mihai Tudose spre sefia partidului prin intermediul lui Calin Popescu-Tariceanu. Daca liderul ALDE se opune restructurarii Guvernului, ii salveaza functia lui Dragnea, cel putin pe moment.

- Propunerea PSD pentru postul de ministru al apelor si al padurilor urmeaza sa ajunga, astazi, la presedintele Klaus Iohannis. Este vorba despre senatorul Ioan Denes, care va prelua portofoliul vacant dupa demisia Doinei Pana. Nominalizarea a fost facuta, ieri, la ...

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, l-a acuzat pe Liviu Dragnea ca a umplut ministerele cu oameni din Teleorman, potrivit unor surse politice. Si Marian Oprisan a scos coltii la liderul PSD. Surse social-democrate au declarat pentru „Adevarul“ ca premierul Mihai Tudose si, surprinzator, Codrin…

- Ioan Deneș Senatorul Ioan Denes este propunerea PSD Bistrita pentru functia de ministru al Apelor si Padurilor, votul urmand sa fie dat in sedinta Consiliului National Executiv al PSD, au declarat surse politice pentru Mediafax. Ioan Deneș este la al doilea mandat de senator. In 2012 a intrat in Parlament…

- Senatorul PSD de Bistrița-Nasaud Ioan Deneș este propunerea formulata in ședința Comitetului Executiv al PSD pentru a prelua funcția de ministru al Padurilor și al Apelor, funcție devenita vacanta prin demisia Doinei...

- Ioan Denes, senator PSD de Bistrita, a fost agreat luni de conducerea PSD pentru a o inlocui pe demisionara Doina Pana ca ministru al Apelor si Padurilor, potrivit unor surse din partid. Denes a fost sustinut de organizatia de Bistrita, condusa de Radu Moldovan, organizatie care o sustinuse si pe Doina…

- Senatorul PSD de Bistrita Nasaud Ioan Denes este propunerea formulata in sedinta Comitetului Executiv al PSD pentru a prelua functia de ministru al Padurilor si al Apelor, functie devenita vacanta prin demisia Doinei Pana informeaza Digi24.ro. .Ioan Denes este la al doilea mandat de senator. In februarie…

- Sedinta a Comitetului Executiv al PSD: restructurea guvernului si nemultumirile din partid Comitetul Executiv al PSD se reuneste, luni, pentru a lua o decizie dupa ce Doina Pana a demisionat din functia de ministru al Apelor si Padurilor, social-democratii urmand sa discute si oportunitatea unei…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste, luni, pentru a lua o decizie dupa ce Doina Pana a demisionat din functia de ministru al Apelor si Padurilor, social-democratii urmand sa discute si oportunitatea unei restructurari mai ample a guvernului, precum si nemultumirile din partid. ”Sedinta…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat pe pagina sa de Facebook convocarea, in urmatoarele zile, a Comitetului Executiv National al PSD, in cadrul caruia se va stabili persoana care o va inlocui pe Doina Pana la ministerul Apelor si Padurilor.

- Vlad Voiculescu a reacționat dur pe pagina sa de Facebook la scurt timp dupa publicarea propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala, potrivit careia abuzul in serviciu cu paguba sub 200.000 de…

- Adoptarea legilor Justiției in Legislativul roman a iscat un scandal in Parlamentul European. Eurodeputatul PSD Viorica Dancila a lansat un atac la adresa lui Peter Simon, europarlamentar al Aliantei Progresista a Socialistilor si Democratilor (S&D), din care face parte si PSD, dupa ce acesta a afirmat…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila considera necolegiala si generata de lipsa de interes in a se informa reactia lui Peter Simon (Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor - S&D, din care face parte si PSD), care a afirmat ca actiunile Parlamentului privind legile justitiei sunt "inacceptabile"…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila considera necolegiala si generata de lipsa de interes in a se informa reactia lui Peter Simon (Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor - S&D, din care face parte si PSD), care a afirmat ca actiunile Parlamentului privind legile justitiei sunt…

- O scrisoare deschisa a fost trimisa liderului grupului Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa, Guy Verhofstadt, in care i se cere acestuia excluderea partidului condus de Calin Popescu Tariceanu din grupul ALDE din Parlamentul European. Mesajul a fost transmis de Platforma Actiunea Civica…

- Europarlamentarul german Peter Simon (Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor - S&D, din care face parte si PSD) spune la RFI ca actiunile Parlamentului privind legile justitiei sunt "inacceptabile" si califica situatia din Romania drept "ciudata". El se arata "absolut sigur ca evenimentele…

- Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul de lege privind Statutul Casei Regale, precizeaza surse guvernamentale. Propunerea legislativa prevede recunoasterea acesteia ca persoana juridica de drept privat si acordarea statutului de utilitate publica. In plus, legea propune recunoasterea pozitiei…

- Un elev din Iași ar fi fost lovit cu rigla pentru ca nu a terminat 10 exercitii la matematica. Mama a doi frați gemeni spune ca baiatul a fost lovit cu o rigla si tras de urechi de o profesoara pensionara care a tinut locul unui coleg la catedra. Asa ar fi fost tratat, la scoala, un elev de 10 ani,…

- La sfarșitul saptamanii trecute, Comisia pentru Dezvoltare Regionala (REGI) din Parlamentul European a votat, la Strasbourg, in favoarea revizuirii a doua limite de finanțare pentru proiectele de restaurare a obiectivelor de patrimoniu, dand astfel curs solicitarii formulate de eurodeputatul Mircea…

- Gianni Pittella, liderul grupului Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European a transmis un mesaj clar: Romania, cat și Bulgaria, trebuie acceptate cat mai rapid in spațiul Schengen. "Trebuie sa extindem spațiul Schengen fara nicio ezitare asupra Romaniei și Bulgariei și apoi, asupra…

- Liderul grupului Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, Gianni Pittella, a declarat ca Bulgaria, Romania si Croatia trebuie admise rapid in spatiul european de libera circulatie si a subliniat ca in Uniunea Europeana nu pot exista state de rangul doi si nu este cinstit ca aceste state…

- Parlamentul European sustine aderarea Bulgariei, Croatiei si Romaniei la spatiul Schengen. Liderul grupului Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, Gianni Pittella, a declarat ca cele trei tari trebuie admise rapid in spatiul european de libera circulatie si a subliniat ca in Uniunea…

- In condițiile in care discuțiile pe Raportul privind compoziția Parlamentului European dupa ieșirea Marii Britanii din UE, unul dintre documentele esențiale pentru viitorul instituțiilor europene, avanseaza rapid, eurodeputata PSD Claudia Țapardel negociaza din partea grupului Socialiștilor și Democraților…

- Romania si Bulgaria indeplinesc criteriile pentru admiterea in Schengen si trebuie admise rapid in spatiul european de libera circulatie, afirma Gianni Pittella, liderului grupului Socialistilor si Democratilor (S&D) din Parlamentul European, indemnand Uniunea Europeana sa respecte promisiunile.

- Fostul prefect al județului Teleorman, Teodor Nițulescu a fost convocat, luni, la sediul DIICOT pentru a da explicații cu privire la acuzațiile pe care Romica Parpalea, cunoscut ca „mortul lui Dragnea”, i le aduce ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, au declarat, pentru Libertatea, Surse judiciare.…

- Ministrii de Finante din zona euro (Eurogrup) vor respinge probabil propunerea Comisiei Europene vizand crearea unei functii de ministru european al Economiei si Finantelor, care ar cumula functiile de vicepresedinte al Comisiei si presedinte al Eurogrup, potrivit șefului acestuia, Jeroen Dijsselbloem…

- Deputatii USR au mers miercuri in biroul lui Liviu Dragnea pentru a protesta fata de comunicatul pe care liderul PSD l-a dat in fals, in mod abuziv si fraudulos, fara a respecta regulamentele Parlamentului. In biroul lui Liviu Dragnea a fost si deputatul USR de Maramures, Vlad Durus. “Prin acea declaratie,…

- Dand probabil cu matura prin casa și ștergand praful in așteptarea Zilei Națaionale, blonda doamna a lui Liviu Dragnea, pe numele ei Carmen Dan, a dat de un dispozitiv de ascultare in casa. Ma rog, cel puțin așa pretinde fosta secretara din Alexandria de Teleorman, careia Dumnezeu i-a pus mana in cap…

- Uniunea Salvati Romania (USR) a trimis o scrisoare catre liderii institutiilor europene si grupurilor politice de la Bruxelles pentru a atrage atentia cu privire la 'asaltul' coalitiei PSD-ALDE asupra independentei sistemului de justitie din Romania, se arata intr-un comunicat de presa al USR.…

- Uniunea Salvați Romania a trimis o scrisoare catre liderii instituțiilor europene și grupurilor politice de la Bruxelles in care atrage atenția cu privire la” asaltul coaliției PSD-ADLE asupra independenței sistemului de justiție din Romania”. Potrivit unui comnicat, USR indeamna liderii de la Bruxelles…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila, vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultura din Parlamentul European, a afirmat, vineri, la Pitești, ca de la 1 ianuarie toți cei implicați in agricultura trebuie sa participe la consultari in vederea pregatirii Romaniei pentru viitoarea Politica Agricola…

- Guvernul a acordat ajutoare de urgența pentru zeci de familii afectate de calamitați naturale ori probleme grave de sanatate sau sociale. Astfel, a fost alocata suma de 160.000 de lei unui numar de 51 familii si persoane singure care se confrunta cu situații deosebite cauzate de probleme grave de sanatate…

- „Aflu din presa, cu sincer regret, ca Dl Moisa, coleg cu mine in delegatia PSD la Parlamentul European, a decis sa ne paraseasca pentru Partidul Popularilor Europeni!?Este decizia sa si trebuie respectata ca atare! Sunt, insa, unele chestiuni care au nevoie de o explicare mai serioasa decat cea furnizata…

- Parlamentul European reunit la Strasbourg a dat astazi un vot pozitiv pe Raportul privind Recunoașterea calificarilor profesionale in sectorul navigației interne, urmare a finalizarii negocierilor cu Consiliul European pe textul Directivei propuse de Comisia Europeana. In calitate de raportor…

- Potrivit Politiei Judetene (OJ) Buzau, barbatul care in noaptea de 21 spre 22 octombrie a spart Catedrala Arhiepiscopala din Buzau are 33 de ani, este din judetul Teleorman, fiind banuit de comiterea a doua infractiuni de furt calificat si o tentativa la furt calificat.Din cercetarile efectuate…

- Parlamentul European a aprobat, miercuri, implementarea unui sistem electronic comun (EES) pentru verificari mai rapide la granitele externe ale zonei Schengen si pentru inregistrarea tuturor calatorilor din afara UE. Noul sistem Entry/Exit (intrare/iesire – EES) va inregistra informatii privind cetatenii…