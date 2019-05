Viorica Dăncilă: Pentru noi anul 2019 este anul investiţiilor "Avem un program de guvernare ambitios, pe care l-am indeplinit in proportie de 70 la suta, un program de guvernare care a avut efecte in toate domeniile si in toate comunitatile. Pentru noi a fost si este important ca fiecare comunitate, indiferent de culoarea politica, sa se dezvolte. Pentru noi este important sa dezvoltam domenii prioritare pentru Romania. Daca anul trecut obiectivul nostru principal a fost cresterea nivelului de trai, daca am crescut pensii, am crescut salarii, am crescut indemnizatiile pentru persoanele cu dizabilitati, pentru noi anul 2019 este anul investitiilor. Este… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

