Viorica Dăncilă este, oficial, candidatul PSD la alegerile prezidenţiale Viorica Dancila a postat, sambata, un mesaj pe Facebook in care le multumeste social-democratilor pentru sustinerea acordata, afirmand ca PSD a demonstrat la Congres ca e unit si pregatit sa castige alegerile prezidentiale, potrivit Mediafax. „Multumesc colegilor pentru sustinerea manifestata atat de frumos si de energic, in cadrul Congresului extraordinar al PSD! Am aratat tuturor, inca o data, cat suntem de uniti si de hotarati sa castigam aceste alegeri! Am aratat ca ne intelegem misiunea si ca ramanem aproape de oameni, am aratat ca avem curajul sa ne asumam intotdeauna mai mult, ca sa continuam… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

