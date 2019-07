„Am demonstrat ca Romania a abordat acest mandat, inainte de orice, ca pe o misiune in slujba cetațenilor europeni. Am construit toate acțiunile noastre in jurul conceptului de coeziune. Am lucrat in acest spirit și am reușit sa obținem rezultate importante, calitativ și cantitativ, pentru cetațenii europeni și sa menținem unitatea in susținerea proiectului european. Am consolidat dimensiunea sociala a Uniunii Europene pentru ca o Europa puternica este a cetațenilor prosperi carora le sunt asigurate și respectate drepturi egale. Am pus in centrul acțiunilor noastre coeziunea pentru ca succesul…