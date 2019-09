Viorica Dăncilă, despre votul pentru Laura Codruţa Kovesi: Nu ştiu cum a votat Luminiţa Odobescu "Nu pot sa va spun cum a votat (Luminita Odobescu - n.r.). Eu am spus punctul de vedere al Guvernului, dupa cum stiti, votul este secret si nu putem sti cum a votat. Eu am exprimat punctul de vedere al Guvernului, domnul presedinte, ca de obicei, are propriul punct de vedere, domnul presedinte incalca Constitutia, nu poti sa ii ceri sa nu se amestece intr-o astfel de situatie, face ceea ce stie dansul cel mai bine, adica nu tine cont de nimeni decat de opinia domniei sale, chiar daca de multe ori lucrurile pe care le face sunt impotriva legii fundamentale si aceste afirmatii sunt dublate de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- "Nu pot sa va spun cum a votat. Eu am spus punctul de vedere al Guvernului. Votul este secret și nu putem știi cum a votat. Eu am exprimat punctul de vedere al Guvernului, domnul președinte are propriul punct de vedere. Domnul președinte incalca Constituția. Nu pot sa-i cer sa se amestece in astfel…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri ca este secret cum a votat ambasadoarea Romaniei la UE, Luminita Odobescu, in cazul instalarii Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror sef european. Joi, Dancila a zis initial ca Odobescu a votat contra lui Kovesi din partea Guvernului Romaniei, ulterior…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la sediul BEC, ca a avut o discutie cu ambasadorul Romaniei la UE, Luminita Odobescu, despre votul pentru sustinerea Laurei Codruta Kovesi pentru postul de prcuror sef european. "In chestiunea procurorului șef european, pot sa va confirm ca am comunicat…

- Intrebat daca a vorbit cu ambasadorul Romaniei la Uniunea Europeana, Luminita Odobescu, despre sustinerea candidaturii Laurei Codruta Kovesi pentru functia de procuror-sef European, Klaus Iohannis a spus ca i-a comunicat acesteia pozitia sa. "In chestiunea procurorului sef-european, pot sa…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, reacționat joi la votul pro-Kovesi din Consiliul UE, susținand ca la acest rezultat a contribuit președintele Klaus Iohannis și europarlamentarii liberali. Consiliul UE, in formatul COREPER (ambasadorii statelor membre), a votat joi pentru susținerea Laurei Codruța Kovesi…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca votul in COREPER privind candidatura Laurei Codruta Kovesi pentru functia de procuror-sef european reprezinta o victorie importanta pentru Romania, el aratand ca Guvernul PSD a incercat sa blocheze aceasta candidatura. "Salut votul acordat astazi in…

- Presedintele Klaus Iohannis spune ca votul primit de Laura Codruța Kovesi in reuniunea COREPER, pentru functia de procuror sef european, reprezinta o "victorie a Romaniei", in ciuda incercarii de blocaj din partea Guvernului PSD. "Salut votul acordat astazi in reuniunea Comitetului Reprezentanților…

- Dosarele in care este cercetata fosta șefa a DNA nu au contat pentru autoritațile decidente Consiliul UE, in formatul COREPER (ambasadorii statelor membre), a votat pentru susținerea Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European. Parlamentul European – cealalta instituție implicata in numire,…