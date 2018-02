Viorica Dăncilă, critici dure împotriva liderilor UE și a europarlamentarilor români "Dupa cum stiti, ministrul Justitiei este membru al Consiliului, face parte dintre cei care iau decizii pe probleme de justitie, deci putea sa vorbeasca. Acolo este o problema care este vizibila cum ochiul liber. Am fost europarlamentar 9 ani de zile, stiu ca sunt anumiti oameni care dezinformeaza. Pentru mine, cel mai neplacut lucru, un lucru pe care l-am mentionat si atunci cand imi desfasurat activitatea ca si europarlamentar este faptul ca ducem de fiecare data Romania ca sa fie in discutie celorlalte state membre. Nu am fost invitata la Bruxelles. Am sa merg la Bruxelles in 20-21… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pe 20 si 21 februarie va efectua o vizita la Bruxelles, unde se va intalni cu oficiali europeni. Este prima vizita externa pe care șefa Executivului o face, de la preluarea mandatului. Aceasta urmeaza sa se intalneasca, in cadrul vizitei, cu președintele Comisiei…

- Premierul Viorica Dancila critica felul in care s-a desfasurat dezbaterea din Parlamentul European pe tema justitiei din Romania, in care ministrul Tudorel Toader nu a fost lasat sa vorbeasca. Dancila spune ca va merge la Bruxelles si le va transmite acel repros si presedintilor Comisiei Europene…

- Pana sa ajunga la sedinta conducerii social-democrate, Viorica Dancila a anuntat ca urmeaza sa aiba o discutie cu Tudorel Toader despre cele aparute recent in spatiul public, in speta despre presupuse fabricari de probe, la momentul la care ministrul Justitiei va reveni in tara, din Japonia. “Am vazut…

- Deputatul liberal Catalin Predoiu, fost ministru al Justitiei, considera ca prezenta lui Tudorel Toader la Strasbourg a fost nepotrivita, in conditiile in care nu fusese invitat la dezbaterea din plenul Parlamentului European privind modificarile la legile Justitiei din Romania. ,,Induiosatoare, daca…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca, in cadrul dezbaterii de miercuri din Parlamentul European cu privire la modificarea legilor Justitiei din Romania, a asistat la "un concurs de epitete si atacuri aruncate'' de catre europarlamentari romani, reprezentanti ai partidelor din…

- Calin Popescu Tariceanu, intr-o postare pe Facebook, critica modul in care politicienii din opoziției au prezentat reforma justiției in plenul Parlamentului European. Șeful Senatului ii acuza pe aceștia ca au exportat un conflict politic intern și ca au facut mult rau Romaniei. Președintele ALDE mai…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca era de asteptat ca ministrul Tudorel Toader sa nu fie lasat sa vorbeasca la dezbaterea din Parlamentul European pe tema justitiei din Romania, intrebandu-se daca acelasi lucru s-ar fi intamplat si daca era vorba despre ministrul Justitiei din Germania:…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a afirmat vineri ca la dezbaterea pe legile Justitiei care a avut loc zilele trecute la Strasbourg s-au spus "foarte multe minciuni" chiar de catre europarlamentari romani, in timp ce alti eurodeputati au explicat adevarul din Romania. El…

- Liviu Dragnea s-a aratat deranjat de faptul ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a fost lasat sa ia cuvantul in cadrul dezbaterilor din Parlamentul European, discutii ce vizau situatia justitiei din Romania. "Era de asteptat sa nu fie lasat sa ia cuvantul. Daca era ministrul Justitiei…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, și-a spus parerea despre dezbaterile aprinse care au fost miercuri in Parlamentul European in legatura cu legile justiției și statul de drept din Romania, dupa ce in plenul forului european nu i s-a permis, din cauza procedurii, sa-și spuna punctul de vedere.

- La dezbaterea de miercuri din plenul Parlamentului European, principalele institutii ale Uniunii Europene, Consiliul, Comisia Europeana si Parlamentul European, au aparat la unison statul de drept si Justitia din Romania in fata incercarilor PSD si ALDE de a ingradi Legile Justitiei. In primul…

- Deputatul liberal Catalin Predoiu, fost ministru al Justitiei, considera ca prezenta lui Tudorel Toader la Strasbourg a fost nepotrivita, in conditiile in care nu fusese invitat la dezbaterea din plenul Parlamentului European privind modificarile la legile Justitiei din Romania. "Induiosatoare, daca…

- STIRIPESURSE.RO anunța in exclusivitate, in urma cu trei saptamani, ca Inalta Curte de Casație și Justiție a solicitat un aviz al Comisiei de la Veneția pe cele trei legi ale justiției modificate in Parlament. Forul european a raspuns ca ICCJ nu este abilitata sa solicite un asemenea aviz. Informația…

- Au fost dezbateri aprinse, miercuri, in Parlamentul European pe tema justitiei din Romania. Parlamentarii romani au aruncat vorbe grele de la tribuna, in timp ce strainii au transmis Legislativului de la Bucuresti ca mai au timp pentru a corecta Legile justitiei, scrie Digi 24.Europarlamentarii si ar…

- Guvernul Romaniei are "o responsabilitate politica foarte clara" in privinta modificarilor din justitie si "nu poate doar sa spuna ca parlamentul se ocupa de aceasta chestiune", a declarat miercuri, la o intalnire restransa cu jurnalisti romani, eurodeputata Ska Keller, copresedinte al Grupului Verzilor/Alianta…

- Modificarile aduse legilor justitiei din Romania s-au aflat miercuri dupa-amiaza in centrul unei dezbateri care a durat mai bine de o ora in plenul Parlamentului European la Strasbourg, eurodeputatii romani care au luat cuvantul avand schimburi de replici pe aceasta tema. Comisarul european pentru…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri seara, la Strasbourg, ca nu este multumit de dezbaterea din plenul Parlamentului European privind modificarile la legile justitiei din Romaniei. "N-am cum sa fiu multumit, in conditiile in care s-a vazut cu ochiul liber (...) faptul…

- El a spus ca 's-a discutat intr-o maniera absoluta politicianista' si ca afirmatiile facute de comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, 'probabil nu emana de la dansa'. 'N-am cum sa fiu multumit, in conditiile in care s-a vazut cu ochiul liber (...) faptul ca s-a discutat intr-o maniera…

- Liviu Pleșoianu, deputat PSD, a vorbit despre acest eveniment. "Acolo unde sunt domnul Preda și doamna Macovei nu are cum sa fie altceva decat un circ. Prezența la aceasta extraordinar de mediatizata dezbatere a fost de 25-30 de europarlamentari, ceea ce arata ingrijorarea fantastica la nivel…

- Parlamentul European organizeaza miercuri, 7 februarie 2018, in cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg, dezbaterea cu tema „Amenințari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din Romania”.La dezbatere este invitat și ministrul Justiției, Tudorel Toader, cel care…

- Guvernul Romaniei are 'o responsabilitate politica foarte clara' in privinta modificarilor din justitie si 'nu poate doar sa spuna ca parlamentul se ocupa de aceasta chestiune', a declarat miercuri, la o intalnire restransa cu jurnalisti romani, eurodeputata Ska Keller, copresedinta a Grupului Verzilor/Alianta…

- Ministrul Tudorel Toader nu este lasat sa vorbeasca in plenul Parlamentului European acolo unde va avea loc o discutie tocmai despre justitia din Romania. De altfel, membrii partidului popular european nu au dorit nici sa aiba o discutie cu oficialul roman inaintea plenului, desi Tudorel Toader…

- Astazi de la ora 18.30, ora Bucureștiului, in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, are loc dezbaterea ”Reforma justiției din Romania și posibila amenințare la adresa statului de drept”. Eurodeputații vor discuta cu reprezentanți ai Consiliului UE și Comisiei Europene. Dezbtarea a fost…

- Parlamentul European dezbate miercuri, in plenul de la Strasbourg, situatia justitiei din Romania ca urmare a modificarilor la legile justitiei facute de coalitia PSD-ALDE. Conform ordinii de zi a sedintei, tema dezbaterii este „Amenintari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului…

- Europarlamentarul roman Siegfried Muresan (PMP/PPE) spune despre ministrul Tudorel Toader ca, desi se afla inca de luni la Strasbourg, la sediul Parlamentului European, unde se va dezbate miercuri in plen situatia justitiei din Romania, nu se stie nimic oficial despre programul acestuia.

- Co-presedintele grupului Verzilor/Aliantei Libere Europene din Parlamentul European, Philippe Lamberts, a declarat marti, intr-o conferinta de presa la Strasbourg, ca motivul pentru care grupul sau a initiat dezbaterea privind schimbarile legilor justitiei din Romania se leaga de faptul ca guvernul…

- Parlamentul European discuta, astazi, situatia Statului de Drept si reforma sistemului judiciar din Romania. Ministrul Justiiei, este deja in Franta unde va avea intalniri cu reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei Europene.

- Parlamentul European dezbate miercuri situatia Statului de Drept si reforma sistemului judiciar din Romania. Au fost invitați reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei Europene, dar și ministrul roman al Justiției, Tudorel Toader. O dezbatere care, cu siguranța, va fi urmarita cu foarte…

- Miercuri, in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, se va discuta despre situatia statului de drept in Romania, dezbatere la care au fost invitati si reprezentanti ai Consiliului si Comisiei Europene. Poate, dupa cum se aude, si in prezenta domnului Turorel Toader, ministrul Justitiei.

- Pozitia presedintelui Comisii Europene, Jean Claude Juncker, in privinta legilor Justitiei dovedeste “ca agenda paralela a lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu este impotriva intereselor strategice ale Romaniei”, spun oficialii PNL. Potrivit acestora, dezbaterile parlamentare pe modificarile…

- Iata postarea lui Mircea Draghici: ”Daca dam la o parte interpretarile partizane privind declarațiile recente ale președintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, despre justiția din Romania, rostite la Bruxelles in contextul intalnirii cu președintele Klaus Iohannis, concluzia certa…

- Cetatenii se bucura de doua ori, la investirea unui guvern si la plecarea lui. Ambele momente sunt legate de speranta de mai bine. Inainte se spunea: caderea guvernelor, bucuria nebunilor. Guvernul votat ieri in parlament, urmat de juramantul ministrilor in fata presedintelui Iohannis, se deosebeste…

- COMUNICAT DE PRESA AL PNL: POZITIA COMISIEI EUROPENE IN PRIVINTA ATACURILOR LA SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMANIA CERTIFICA IRESPONSABILITATEA LIDERILOR PSD-ALDE In ciuda eforturilor liderilor PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, de a cosmetiza in fel si chip actiunile legislative indreptate…

- O declarație comuna a liderilor Comisiei Europene atrage atenția guvernarii de la București cu privire la pericolul regresarii la capitolul reforma justiției și anticorupție. ”Urmarim cu îngrijorare evoluțiile recente din România. Independența sistemului judiciar românesc…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat marti ca modul de abordare a problemelor din Parlamentul European ar trebui implementat si in Romania, mentionand ca trebuie dialog si solutii. Intrebata ce o recomanda pentru functia de premier, Dancila a raspuns: "In primul rand o alta abordare,…

- "Bulgaria este un exemplu de succes", a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, in fata deputatilor din Parlamentul European, cu ocazia discursului pe care l-a tinut la Strasbourg in fata lor premierul bulgar Boiko Borisov, care a prezentat prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului…

- STIRIPESURSE.RO va informa, ieri, asupra faptului ca oficialii de la Bruxelles intenționeaza ca cheme Romania in fața Parlamentului European, din cauza modificarilor la legile justiției. Europarlamentarul Sigfried Mureșan confirma aceasta informație și arata ca Romania va fi chemata la raport in…

- Eurodeputatul Siegfried Muresan anunta ca la nivelul Parlamentului European s-a decis ca situatia justitiei din Romania sa fie dezbatuta in urmatoarea sesiune plenara, din februarie, in plenul de la Strasbourg, el considerand ca aceasta arata "ingrijorarea serioasa" existenta la nivelul Uniunii Europene…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, marti, la Bruxelles, intrevederi cu Jeppe Tranholm-Mikkelsen, secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, cu Alexander Italianer, secretarul general al Comisiei Europene, si cu comisarul european pentru Dezvoltare Regionala,…

- Secretarul general Thorbjorn Jagland a declarat ca "opinia Comisiei de la Venetia ar aduce clarificari in privinta compatibilitatii legilor adoptate cu standardele fundamentale ale statului de drept", potrivit unui comunicat postat pe site-ul Consiliului. "Aceasta opinie ar fi complementara…

- Ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, a acordat un amplu interviu ziarului Libertatea, in care a vorbit despre romanii din Regatul Unit, negocierile privind Brexit-ul, investițiile britanice in țara noastra, legile justiției și protestele din Romania. Interviul integral va fi publicat duminica…

- Zilele acestea, in plenul Parlamentului European la Bruxelles, Razvan Popa a luat cuvantul pentru a sublinia din nou importanța ca Romania sa acceada in spațiul Schengen pentru ca a caștigat acest drept. Romania a implinit 10 ani de cand a devenit țara membra a Uniunii Europene și iși dorește, legitim,…

- Franta doreste ca sediul Parlamentului European sa ramana la Strasbourg, a declarat duminica ministrul afacerilor europene din Franta, Nathalie Loiseau, la postul France 3, informeaza AFP."Spunem prea adesea ca Europa se reduce la bula din Bruxelles. Trebuie ca Europa sa fie mai aproape de…

- "Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu au refuzat, fara nicio justificare, solicitarea PNL de a astepta avizul Comisiei de la Venetia pe legile Justitiei. Asa cum am avertizat de ieri, cand am depus aceasta solicitare la Birourile reunite, PSD prin liderul sau si partenerul de alianta ALDE, Calin…

- Presedintele PNL Cluj Daniel Buda: Raportul MCV, expresia neputintei si a incompetentei Guvernului PSD-ALDE Europarlamentarul clujean Daniel Buda, presedintele PNL Cluj, a acuzat Guvernul PSD-ALDE ca intoarce Romania la nivelul anilor 2000, dupa criticile din Raportul MCV al Comisiei Europene. "Comisia…