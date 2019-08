Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a declarat, sambata, la Congresul PSD, ca se lupta pentru fiecare roman". "Acest Congres este despre Romania si despre noi, PSD, despre cum ne scriem ,pe mai departe, povestea si cum scriem istoria tarii", a spus aceasta. Viorica Dancila a afirmat ca unitatea va fi cheia succesului la…

- Mihai Fifor a supus votului participanților la Congresul PSD de la Palatul Parlamentului numire Vioricai Dancila pentru a fi candidatul partidului in cursa pentru Cotroceni. Participanții la Congres au decis in unanimitate ca premierul Romaniei, Viroca Dancila, care ste și președintele PSD…

- Social-democrații se reunesc, sambata, incepand cu ora 11.00, la Parlament, la Congresul care va marca lansarea candidaturii liderului PSD Viorica Dancila pentru funcția de președinte al Romaniei. La eveniment participa și președintele PES, Sergei Stanishev, anunța MEDIAFAX.Coordonatorul PES…

- Biroul Politic Național al PSD va avea loc marți, la Parlament, incepand cu ora 11:00. Social-democrații vor alege candidatul partidului pentru alegerile prezidențiale, urmand ca mai apoi propunerea sa fie validata in Comitetul Executiv, incepand cu ora 12:00, potrivit Mediafax. Oficial au…

- Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat luni ca va demisiona de la conducerea partidului in cazul in care candidatul social-democratilor la alegerile prezidentiale nu va ajunge in turul al doilea. "Daca candidatul PSD nu ajunge in turul II la alegeri (prezidentiale - n.r.), cu siguranta se impune…

- ”Singura cu șanse e primarul Capitalei, doamna Firea”, a declarat Stanescu. Paul Stanescu a mai afirmat, pentru Mediafax, ca nu crede in șansele Vioricai Dancila: ”Nu, nu cred in aceasta varianta. Niciunul dintre cei anunțați nu cred ca e bun. Singura care ar avea șanse e doamna primar de…

- Viorica Dancila spune ca e nevoie de o reforma iar partidul va trebui sa treaca testul alegerilor prezidențiale. „Sunt convinsa ca toți vor sa vorbim despre unitate, reforma in partid, dialog. Urmeaza responsabilitatea unor alegeri prezidentiale, alegerea unui candidat in urmatorul…

- Presedintele interimar al social-democratilor Viorica Dancila a anuntat ca se vor face sondaje pentru toti social-democratii care si-au anuntat intentia de a candida la alegerile prezidentiale, adaugand ca in final va fie aleasa cea mai buna optiune.