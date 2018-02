Stiri pe aceeasi tema

- "Trebuie sa gandim ca in Romania, la ora actuala, avem 2.188 de scoli fara apa, canal si cu veceuri in curte (...) Trebuie sa mergem in 2020, cand incepe un alt cadru financiar multianual, cu probleme legate de digitalizare, de modernizare, si sa incercam sa eliminam toate aceste aspecte care, intr-adevar,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca un congres al PSD este ''necesar si sanatos'' pentru viata politica, precizand ca nu va candida la o functie de conducere in partid avand in vedere ca este presedinta organizatiei de femei a social-democratilor. "Eu sunt premierul…

- Viorica Dancila a declarat la Romania TV ca eurodeputata socialista portugheza Ana Gomes a avut declaratii neinspirate cand a spus ca raportul lui Tudorel Toader e un pretext pentru a respinge anticoruptia. Mai mult, premierul Romaniei a comparat-o pe Ana Gomes cu Monica Macovei, pentru modul in…

- Ce sfat ii da Viorica Dancila lui Iohannis, in privința revocarii șefei DNA: Sa citeasca cu foarte multa atentie acest raport, toate privirile, acum, sunt indreptate catre domnia sa, a spus aceasta la Romania TV. Premierul a mai aratat ca decizia pe care o va lua presedintele Klaus Iohannis cu privire…

- "Trebuie sa incercam sa reglam nedreptațile din sistemul de pensii. Marturisesc ca avem trei modele de legi ale pensiilor. Avem o varianta, insa in acest moment avem dificultați din punct de vedere tehnic. Sunt 5.1 milioane de pensionari și avem 1200 de oameni care lucreaza in acest domeniu și care…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat ca nu e normal sa aiba o discutie cu ministrul Justitiei privind raportul despre Directia Nationala Anticoruptie inainte de prezentare, pentru ca nu vrea sa existe suspiciuni ca ar putea interveni in raport. "Nu cred ca trebuie sa am o discutie legata…

- Proiectul descentralizarii nu trebuie abandonat, acesta fiind unul dintre mesajele transmise de premierul Viorica Dancila in cadrul reuniunii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, care a avut loc joi la Palatul Parlamentului. "Am vorbit si despre descentralizare. Am spus…

- Mesaj ferm al Vioricai Dancila la Bruxelles. Premierul a transmis intr-o conferinta comuna cu Jean Claude Juncker si Corina Cretu ca Romania indeplineste toate conditiile pentru a intra in Schengen, dar sa i se ridice si Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV).Citeste si: OFICIAL - Arhiepiscopul…

- "Nu vreau sa colaborez cu presedintele pe tema Justitiei, pentru ca eu nu am atributii. Aceasta discutie a fost necesara pentru ca eu o cer de un an de zile. Daca Presedintia, Guvernul, Parlamentul nu au o abordare unitara, nu exista o coordonare in toate activitatile noastre pe linie externa (...)…

- Liviu Dragnea a vorbit in exclusivitate pentru Antena 3, despre intalnirea pe care a avut-o cu președintele Klaus Iohannis și Viorica Dancila, la Cotroceni. ”Am avut o discuție cu președintele dupa depunerea juramantului noului Guvern. Am discutat atunci zece minute. I-am spus sa aiba…

- PSD se pregatește de Congresul extraordinar din luna martie, cand liderul Liviu Dragnea dorește un vot de reconfirmare in funcție, din partea colegilor din partid. Deputatul PSD Oana Florea a comentat, la Intervirurile Libertatea, afirmațiile unor membri ai conducerii PSD privind nevoia anunțarii, in…

- Intrebat, vineri, 16 februarie, la Romania TV, care este miza Congresului anunțat pentru luna martie, analistul politic Bogdan Chirieac a oferit urmatorul raspuns: "E una singura și, in opinia mea, este evidenta: intarirea puterii domnului președinte Liviu Dragnea in interiorul partidului, in vederea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca "hotararile mari" ale presedintelui Klaus Iohannis nu pot fi clintite de agitatia creata de coalitia majoritara, dovada in acest sens fiind temele abordate in intalnirea cu premierul Viorica Dancila si liderul PSD, Liviu Dragnea. "Pozitia presedintelui extrem…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut, in urma cu cateva minute, o declarație de presa. Președintele a atacat dur politicienii, numindu-i niște penali și a aparat-o vehement pe Kovesi și DNA-ul. Totodata, președintele a devoalat și intalnirea pe care a avut-o chiar astazi, la Cotroceni,…

- El a facut referire la afirmatiile presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, de saptamana trecuta, conform carora, daca legile din Romania raman asa cum au fost adoptate de Parlament, discutiile despre Mecanismul de Cooperare si Verificare si aderarea la Schengen vor fi 'in alti termeni'.…

- "Evaluarea miniștrilor se va face lunar, impreuna cu cei doi președinți, domnul Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Vom avea o evaluare a fiecarui ministru in parte. Am spus la inceput ca pe fiecare minister vom face analize, v-am dat niște termene, in funcție termene, de implementarea din…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca sustine punctul de vedere al presedintelui Klaus Iohannis referitor la Legile Justitiei, precizând ca este vorba de o problema care tine de România si e bine sa fie rezolvata în tara. "Am apreciat foarte mult ce a…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca sustine punctul de vedere al presedintelui Klaus Iohannis referitor la Legile Justitiei, precizand ca este vorba de o problema care tine de Romania si e bine sa fie rezolvata in tara. "Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele. Am…

- "Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii. Mai mult, ca un context general, Comisia a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania si evolutia discutiilor legate de modificarile legilor din domeniul justitiei de-a lungul a mai multor luni. Suntem foarte bine informati privind…

- Comisia Europeana ofera un raspuns transant dupa declaratiile incendiare facute aseara de Liviu Dragnea. Seful PSD a acuzat delegatia Comisiei Europene ca a transmis la Bruxelles informatii false.„C.E. a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania si evolutia discutiilor privind legile…

- Cetatenii se bucura de doua ori, la investirea unui guvern si la plecarea lui. Ambele momente sunt legate de speranta de mai bine. Inainte se spunea: caderea guvernelor, bucuria nebunilor. Guvernul votat ieri in parlament, urmat de juramantul ministrilor in fata presedintelui Iohannis, se deosebeste…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca relația tensionata dintre Bruxelles și coaliția de guvernare din Romania a fost alimentata de ”minciuni spuse picatura cu picatura” atat din țara, cat și din partea reprezentanților Romaniei la Bruxelles.”Picatura cu picatura, minciuna dusa picatura…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, luni, in plenul reunit. ca Viorica Dancila ”este un om civilizat, o femeie placuta si rezonabila, care are avantajul de a fi stat 9 ani, practic, departe de politica interna ”. Astept de la ea sa dea o noua dimensiune relatiilor cu UE”, a mai spus liderul…

- Viorica Vasilica Dancila, premierul desemnat, a declarat luni, in discursul din Parlament, ca va renunta saptamana aceasta la formularul 600 si apoi la altele. ”Cat timp voi fi prim ministru nu voi introduce nicio taxa noua in Romania. Scopul meu este acela de a usura si de simplifica…

- Presedintele filialei judetene PNL Hunedoara, deputatul Lucian Heius, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca viitorul guvern condus de Viorica Dancila va fi unul "de lunga durata", parlamentarul liberal apreciind ca premierul desemnat va respecta indicatiile primite de la presedintele PSD,…

- Fostul premier Victor Ponta a lansat mai multe atacuri la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, despre care spune ca nu are capacitatea de a conduce Romania. „Liviu Dragnea nu are capacitatea politica de a conduce o țara, iar eu voi face opoziție la acest guvern”, a spus Victor Ponta, intr-un interviu…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe Viorica Dancila…

- Deputatul Eugen Tomac, presedinte executiv al PMP, a sustinut joi ca, prin desemnarea europarlamentarului Viorica Dancila pentru functia de premier, presedintele Klaus Iohannis a dat dovada de "indecizie" si "neputinta", adaugand ca seful statului putea cere un alt prim-ministru de la PSD cu "minima…

- Deputatul Eugen Tomac, presedinte executiv al PMP, a sustinut joi ca, prin desemnarea europarlamentarului Viorica Dancila pentru functia de premier, presedintele Klaus Iohannis a dat dovada de "indecizie" si "neputinta", adaugând ca seful statului putea cere un alt prim-ministru…

- Performanța PSD de a da jos doi premieri intr-un an de guvernare este, am putea zice, remarcabila și, de aceea, de nerepetat. Acum ne aflam in fața unui al treilea premier provenind din aceeași formațiune politica. Bașca faptul ca nominalizarea facuta in unanimitate este femeie și poate deveni, in premiera,…

- Fostul premier și președinte al PSD – l-am numit pe Adrian Nastase – analizeaza, pe blog, atat recentele disensiuni din principalul partid de guvernamant, cat și nominalizarea noului premier, Viorica Dancila. Nastase susține ca, pe fundalul tensiunilor Dragnea-Tudose, ”prietenii” PSD și-ar fi dorit…

- Macovei il desființeaza pe Iohannis: “Trebuia sa ceara o alta nominalizare pentru premier” Președintele țarii, Klaus Iohannis, nu a incercat nici macar sa opuna o minima rezistența și sa ii ceara lui Liviu Dragnea o alta nominalizare pentru funcția de prim-ministru. Nu PSD se face de rușine cu…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat miercuri ca sunt importante punerea in practica a programului de guvernare, 2018 – Anul Centenarului si pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019. Dancila a multumit presedintelui Klaus Iohannis pentru…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat miercuri ca sunt importante punerea in practica a programului de guvernare, 2018 - Anul Centenarului si pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019. Dancila a multumit presedintelui Klaus…

- Viorica Dancila a facut primele declarații, dupa ce a fost desemnata premier de catre președintele Klaus Iohannis. Dancila le-a mulțumit celor care au propus-o, dar și președintelui Klaus Iohannis și a anunțat ce masuri va lua ca premier.”Mulțumesc președintelui Klaus Iohannis, președintelui…

- Europarlamentarul Catalin Ivan sugereaza ca membrii Comitetului Executiv Național au fost mințiți atunci cand le-a fost prezentata anvergura europeana a Vioricai Dancila. Ivan spune ca nominalizarea acesteia a fost primita cu amuzament și perplexitate de colegii de la Bruxelles iar europarlamentarul…

- Dupa consultarile pe care le va avea cu toate partidele parlamentare, presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire de grad zero, la Cotroceni. Seful statului va avea o discutie si cu premierul propus de PSD, Viorica Dancila. Surse au declarat pentru Antena 3 ca intalnirea dintre Iohannis si Viorica…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a precizat, marti, dupa ce a fost propusa de CExN al PSD pentru functia de premier, ca are experienta necesara pentru a prelua aceasta functie, ea mentionand ca nu trebuie sa-i dezamageasca pe colegii sai, care au avut incredere in ea. "Daca colegii au…

- Viorica Dancila: Nu trebuie sa-mi dezamagesc colegii Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a precizat, marti, dupa ce a fost propusa de CExN al PSD pentru functia premier, ca are experienta necesara pentru a prelua aceasta functie, ea mentionand ca nu trebuie sa-i dezamageasca pe colegii sai,…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a precizat, marti, dupa ce a fost propusa de CExN al PSD pentru functia premier, ca are experienta necesara pentru a prelua aceasta functie, ea mentionand ca nu trebuie sa-i dezamageasca pe colegii sai, care au avut incredere in ea. „Daca colegii au…

- Propunerea PSD pentru viitorul premier – doamna Viorica Dancila – vine de la Teleorman, unde se afla ”crescatoria politica” a lui Liviu Dragnea. La PSD Teleorman, atent selecționați, riguros sortați, bine hraniți cu funcții, strict instruiți ideologic, sunt pregatiți politicienii-talibani performanți…

- Fotoliul de la Palatul Victoria este ocupat de Mihai Fifor. Decretele privind încetarea funcției de prim-ministru a lui Mihai Tudose și pentru desemnarea lui Mihai Fifor ca premier interimar au fost semnate de președintele Klaus Iohannis și publicate în Monitorul Oficial. Klaus…

- Liderul europarlamentarilor PSD, Viorica Dancila, declara în octombrie 2017, în contextul existenței mai multor miniștri din guvernul Tudose cu probleme penale, ca un functionar de la Bruxelles nu poate spune social-democratilor cine pleaca sau nu din Cabinetul de la Bucuresti. "Din…

- Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului, ea a replicat: "Categoric, nu". "Liviu Dragnea este ales de catre toti membrii de partid, din toata tara. Nu poate fi inlaturat presedintele printr-un congres -…

- Viorica Dancila, europarlamentar PSD, a declarat luni, inainte de sedinta Consiliului Executiv al PSD, ca un congres ar face bine sanatatii partidului, insa zvonurile aparute ca in cadrul acestuia va fi schimbat Liviu Dragnea sunt total gresite, deoarece liderul PSD a fost ales de toti membri. Mihai…

- Analistul politic considera ca decizia de a alege un contracandidat pentru Klaus Iohannis, cu doi ani inainte de alegeri, este una corecta. Bogdan Chirieac este convins ca deși PSD nu va caștiga președinția in 2019, partidul va ajunge cu certitudine in turul 2. El a avansat și un posibil candidat,…

- 'Eu va spun care este punctul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei din Israel in Ierusalim. Ar trebui sa ne gandim foarte serios. Sunt si chestiuni practice, toate institutiile centrale ale Israelului sunt in Ierusalim si ambasadorul si personalul…