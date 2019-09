'Romania ramane ferm angajata promisiunii de a aloca 2% din PIB pentru Aparare. Romania ramane ferm hotarata sa ramana un aliat care nu lasa pe nimeni in urma', a afirmat sefa Executivului. Ea a vorbit despre activitatea Armatei romane, in contextul NATO.

'Ma bucur sa fiu primul-ministru al unui stat care are o voce respectata si apreciata in formatele aliate de consultare. (...) In toate teatrele de operatiuni - Irak, Afganistan, Balcani -, militarii romani au fost laudati pentru curaj, profesionalism, solidaritate cu celelalte trupe aliate', a spus Dancila si a apreciat ca, 'astazi,…