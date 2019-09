Viorica Dăncilă ameninţă partidul lui Tăriceanu: Voi lua trei miniştri tot de la ALDE dacă Iohannis refuză nominalizările "O sa propun alti trei, tot de la ALDE, nu o sa poata sa excluda toata organizatia. Eu cred ca domnul Tariceanu va analiza foarte bine acest lucru, este clar ca nu avut o decizie care sa intruneasca unanimitate in cadrul ALDE, vedem din ce in ce mai multi membri ALDE care sustin cooperarea si acest proiect de tara, as putea spune, cu PSD, vedem ca sunt secretari de stat care vor sa ramana, sunt organizatii in teritoriu si vom incepe discutiile cu organizatiile din teritoriu. Deci, e clar ca este o majoritate care vrea sa continuam in aceasta alianta si cred ca nu se pot lua decizii atat de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a anunțat ca daca nu va mai avea majoritate in Parlament, ea nu va pleca de la Palatul Victoria. Replica vine dupa ce președintele Iohannis a refuzat remanierea și a solicitat ca Executivul sa mearga in Parlament, pentru vot. ”Un guvern iși inceteaza activitatea daca primul ministru…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri seara, ca Guvernul isi va continua activitatea si ca va merge in Parlament, unde va incerca sa obtina sustinerea necesara, nu pentru ca „tine de scaun”, ci pentru ca are o responsabilitate fata de tara si fata de romani. In replica, presedintele PNL, Ludovic…

- "Nu cred ca ALDE paraseste guvernarea. Un partid cu 4%, cat a obtinut la ultimele alegeri, nu-si permite sa plece in acest moment de la guvernare dintr-un motiv foarte simplu, pentru ca oricum in interiorul lor majoritatea opteaza pentru ramanerea la guvernare, in conditiile in care ALDE a decontat…

- Catalin Nechifor a intervenit la Digi24 unde a amintit ceea ce a susținut și liderul PRO Romania, Victor Ponta, ca formațiunea lui Tariceanu trebuie sa iasa mai intai de la guvernare. ”E normal sa punem astfel de condiții, pentru ca daca am accepta sa ne aliem cu un partid aflat la guvernare,…

- Buzatu a declarat marti, pentru AGERPRES, ca dubla crima de la Caracal a pus PSD in situatia de a fi culpabilizat pentru actiunile criminalilor. 'Intr-o asemenea presiune, cum este aceea mediatica si politica creata in ultimele zile si in conditiile in care in permanenta apar tot felul de…

- Noua lege a pensiilor, abia adoptata de Camera Deputatilor, care este for decizional, ar putea fi din nou contestata la Curtea Constitutionala, considera ministrul Muncii, Marius Budai, precizand ca, intr-o astfel de situatie, Guvernul va da ordonanta de urgenta pentru aplicarea majorarilor. "Eu asigur…

- Proiectele ptr. reglementarea activitatii de transport alternativ, amanate UBER. Foto: Agerpres. Cele trei proiecte pentru reglementarea activitatii de transport alternativ au fost amânate. Comisiile reunite de transporturi si tehnologia informatiilor din Parlament nu au avut,…

- Legea Pensiilor a picat in Senat, in ciuda faptului ca PSD și ALDE au majoritate. Ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat ca legea va trece sigur la Camera Deputaților și va fi adoptata, cel mai probabil, in toamna. Budai a dat asigurari ca nu sunt probleme, iar punctul de pensie va crește de…