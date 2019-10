Viorica Dăncilă: Am fi de acord cu o unire cu Pro România, dar…

"Pe unde mergem oamenii ne spun: 'Nu alianta cu Victor Ponta'. Vreau sa fac o precizare: cand vorbim de Pro Romania, noi vorbim de Victor Ponta. Au fost colegi care au plecat pentru ca au fost fortati. Noi am fi de acord cu o unire cu Pro Romania, dar fara Victor Ponta. Au fost oameni care au fost dati afara din partid, au fost oameni care au avut anumite motive. Oamenii aceia au fost oameni care au facut performanta in judetele lor. Nu avem nimic cu oamenii din Pro Romania. (...) Victor Ponta are un singur scop: sa distruga PSD. Ponta vrea sa ia oameni din PSD. Nu vrea sa ia din alta parte.…