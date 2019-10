Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat miercuri seara ca opozitia "fuge" de propria motiune de cenzura, sustinand ca a demonstrat ca nu are suficiente voturi ca acest document sa fie adoptat de Parlament.

- Premierul Viorica Dancila reactioneaza la situatia din Parlament, unde Opozitia a reusit sa stranga miercuri o majoritate pentru amanarea votului pe motiunea de cenzura de sambata pentru joia viitoare. Dancila afirma ca opozitia da dovada de ipocrizie.CITESTE SI: Bautura care curața ficatul de…

- ​Premierul Viorica Dancila a început ședința de guvern cu o serie de atacuri la adresa opoziției pe care o acuza ca are „o atitudine jignitoare” fața de românii care lucreaza în weekend atunci când se plânge ca dezbaterea și votul la moțiunea de cenzura au fost…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca motiunea de cenzura nu va trece de Parlament, ea aratand ca a mai vazut ''filmul vesnicei motiuni, care, pana acum, mai degraba a daramat si dezbinat Opozitia decat Guvernul''. "Acesti oameni duc o lupta totala cu tot ce e in…

- Premierul Viorica Dancila crede ca motiunea de cenzura, pe care reprezentantii opozitiei au anuntat ca o vor depune in Parlament, nu va trece la vot. "Trebuie ca opozitia sa arate numarul de voturi pe motiune si daca gandim logic, motiunea de cenzura sau demisia primului ministru sunt instrumentele…

- PSD se pregatește pentru ieșirea ALDE de la guvernare, au relatat surse din partid pentru STIRIPESURSE.RO. Au inceput deja tratativele pentru formarea unei majoritați atipice care sa mențina in funcție Guvernul Viorica Dancila pana la alegerile prezidențiale.Premierul Viorica Dancila nu vrea…

- Premierul Viorica Dancila ia in calcul cooptarea Pro Romania la guvernare si spune ca exista discutii in acest sens. Sefa PSD a zis marti la Parlament ca depinde foarte mult daca in Pro Romania se doreste intrarea la guvernare. „Vom hotari cand Pro Romania isi vor definitiva...”, a zis Dancila. Ea a…

