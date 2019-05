Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila, mesaj de ultima ora dupa votul de la alegerile europarlamentare. Dancila a scris pe Twitter despre votul data astazi explicand ca a votat pentru Parlamentul European cu incredere in viitorul acestuia, subliniind ca statele UE au nevoie de lideri care iși iubesc țara.Citește…

- Votul la alegerile pentru desemnarea membrilor din Romania in Parlamentul European si referendumul national din 26 mai 2019 a inceput in strainatate, la Auckland, Noua Zeelanda. Primul roman care a votat este Dan Coroian-Vlad. El susține ca a votat impotriva hoției. "1-0 impotriva hoției! Acum 4 ani,…

- Peste 15.000 de persoane private de libertate aflate in custodia unitatilor subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor si-au exprimat in scris intentia de a-si exercita dreptul de vot, prin intermediul urnei speciale, duminica, la alegerile pentru Parlamentul European si pentru referendumul…

- In cursul zilei de duminica, 26 mai, va fi organizat scrutinul pentru alegerea reprezentantilor tarii noastre in Parlamentul European, ca si referendumul convocat de presedintele Romaniei pe teme legate de justitie. Campania electorala se va incheia in data de 25 mai, la ora 07.00, iar in data de 26…

- „Despre Schengen trebuie sa vorbeasca Guvernul Romaniei, care la nicio reuniune a JAI, pe Interne, la care participa Carmen Dan, nu a deschis subiectul Schengen. Este obligatia Guvernului de a pune pe masa si de a solicita primirea Romaniei in Schengen. Cu toate astea, va repet, Guvernul PSD-ALDE,…

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis joi presedintelui Klaus Iohannis solicitarea de a motiva în scris respingerea propunerilor de ministri la Justitie, la Fonduri Europene si la ministerul pentru Românii de Pretutindeni.

- Consilierii locali pietreni vor dezbate in sedinta de joi, 18 aprilie, posibilitatea incheierii unor parteneriate cu Camera de Comert si Industrie (CCI) Neamt si cu Colegiul National “Calistrat Hogas”. CCI Neamt solicita “liberul acces in Parcul Tineretului pe toata perioada desfasurarii evenimentelor…

- Romania is hosting in Bucharest, April 2-3, a conference called "Sustainable Tourism - Common Policies of the EU Member States" as part of its presidency of the Council of the European Union in the first half of 2019 according to Agerpres. The event will be attended by experts from representative…