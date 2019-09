Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Catarama a avut o prima reacție dupa ce Biroul Electoral Central i-a respins sambata candidatura in cursa pentru prezidențiale. Președintele Partidului Dreapta Liberala a declarat ca va depune...

- Biroul Electoral Central a respins, sambata, candidatura la alegerile prezidentiale a reprezentantului Dreptei Liberale, Viorel Catarama. Institutia precizeaza ca peste 94 de mii de semnaturi, dintre cele depuse, au fost anulate, fiind afectate de vicii de fond si de forma. Decizia poate fi contestata…

- Biroul Electoral Central a decis in sedinta de vineri inregistrarea candidaturii si a semnului electoral pentru Viorica Dancila, din partea PSD, si a lui Theodor Paleologu, din partea PMP, informeaza sambata un comunicat de presa al BEC.

- Biroul Electoral Central a respins, sambata, candidatura lui Viorel Catarama la alegerile prezidențiale, a anunțat Antena 3. „In sedinta din data de 20 septembrie 2019, Biroul Electoral Central a adoptat...

- Biroul Electoral Central a decis validarea candidaturii liderului PSD Viorica Dancila pentru alegerile prezidențiale. Totodata, instituția a aprobat și candidatura prezidențiabilului PMP, Theodor Paleologu.Citește și: Forțele pro-Guvern și alianța anti-PSD se ciocnesc pe 'ruinele' ALDE: Harta…

- Viorel Catarama, fost membru PNL, conduce in prezent Partidul Dreapta Liberala. Candidaturile pot fi depuse pana cel mai tarziu in 22 septembrie la ora 24.00, iar Biroul Electoral Central decide asupra admiterii sau respingerii acestora pana cel tarziu in 24 septembrie la ora 24.00. Deciziile…

- Biroul Electoral Central a decis, in sedinta de vineri, inregistrarea candidaturii si a semnului electoral pentru Viorica Dancila, din partea PSD, si a lui Theodor Paleologu, din partea PMP, informeaza, sambata, un comunicat de presa al BEC. Totodata, candidatura si semnul electoral ale…

- Klaus Iohannis si Dan Barna si-au depus candidaturile la BEC Foto: Arhiva. Peste doua milioane de semnaturi pentru candidatura la al doilea mandat a depus vinerei, 20 septembrie, presedintele Klaus Iohannis la Biroul Electoral Central, împreuna cu partidul care îl sustine, PNL.…