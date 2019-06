Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ungar nu il va sustine pentru postul de presedinte al Comisiei Europene nici pe candidatul popularilor europeni, Manfred Weber, si nici pe cel al socialistilor europeni, Frans Timmermans, a declarat miercuri secretarul de stat ungar pentru comunicare si relatii internationale Zoltan Kovacs,…

- Vorbind la o conferinta de presa, oficialul ungar a spus ca Weber ''a jignit poporul ungar de mai multe ori in ultimele luni'', iar Timmermans a spus ''constant minciuni despre Ungaria'' in timpul campaniei pentru alegerile europarlamentare. Weber, aminteste Zoltan Kovacs, a afirmat in timpul…

- Candidații principalelor partide politice europene la funcția de președinte al Comisiei Europene s-au infruntat intr-o dezbaterea televizata pe teme diverse, de la schimbarile climatice la ascensiunea euroscepticismului, relateaza agenția de știri Dpa, conform Mediafax.Desemnarea șefului Comisiei…

- Cap de lista al dreptei europene, germanul Manfred Weber si-a exprimat marti regretul ca Ungaria merge 'intr-o directie gresita' cu Viktor Orban, premierul nationalist-conservator care i-a retras sprijinul luni, informeaza AFP potrivit Agerpres. Orban a anuntat luni retragerea sprijinului guvernului…

- In cadrul unei conferinte de presa comune cu vicecancelarul Austriei, Heinz-Cristian Strache, Orban a fost solicitat sa comenteze decizia partidului ungar de guvernamant Fidesz de a nu-l mai sustine pe Weber ca succesor al lui Jean-Claude Juncker la conducerea CE. Prim-ministrul a raspuns ca guvernul…

- Premierul ungar Viktor Orban si-a reluat vineri atacurile asupra statului major al dreptei europene, cu care partidul sau este aliat, vizandu-i pe Jean-Claude Juncker si Manfred Weber, cu prilejul lansarii campaniei sale pentru alegerile europene, relateaza AFP. Viktor Orban a declarat ca…