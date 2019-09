Viktor Orban: Ungaria a construit statul democrat-creştin ''Succesul politic este evident - alianta guvernamentala din Ungaria a castigat trei alegeri parlamentare cu o majoritate de doua treimi si exista de asemenea realizari economice'', a spus Orban. Potrivit sefului executivului ungar, acest model se bazeaza pe trei piloni - familia, natiunea si libertatea crestina. ''Noi suntem in minoritate in elita politica europeana, dar in majoritate in randul natiunilor si al oamenilor. Opozitia fata de noi este mare, bogata, puternica si bine organizata si de aceea trebuie sa ducem o lupta nejustificat de grea pentru ceea ce este corect'',… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

