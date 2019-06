Viitorul turismului sună bine. Pe hârtie! La nivelul anului 2017, in Romania contribuția totala a sectorului de calatorii și turism la formarea PIB a fost de 41,4 miliarde de lei, ceea ce reprezinta 5,3% din PIB-ul total. Contribuția directa insa este mult mai mica: 12,2 miliarde de lei (1,4% din PIB-ul total). Spre comparație, pe plan mondial industria turismului a insemnat 10,5% din Produsul Intern Brut la nivel global. Avand in vedere pretențiile dintotdeauna ale Romaniei de a deveni o mare putere turistica regionala, sectorul de turism țintește foarte sus, macar spre a atinge media globala ca pondere in formarea PIB. Cum va face acest… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

