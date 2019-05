Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Stanciu a jucat ultimul meci in etapa trecuta, Al Faysaly - Al Ahli 1-4. Chiar a deschis scorul, in minutul 11, si a fost pe teren pana in minutul 87. In ultima vreme fotbalistul roman a trimis mai multe notificari conducerii, in care solicita plata banilor. Transferul lui Nicolae…

- Razvan Marin a semnat un contract valabil pe cinci ani cu Ajax Amsterdam. Pana in vara, Marin va ramane la Standard Liege, echipa cu care se afla in lupta pentru titlu in Belgia. Suma de transfer se ridica la 12.5 milioane de euro. FC Viitorul a pastrat 20% dintr-un eventual transfer al lui Razvan Marin,…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei debuteaza pe teren propriu in preliminariile Euro 2020, marti, 26 martie, contra selecționatei din Insulele Feroe, la Cluj-Napoca, pe stadionul ”Dr. Constantin Radulescu”, de la ora 21:45 (Pro TV). Tricolorii se prezinta in fața propriilor suporteri la trei zile dupa…

- Reprezentativa de fotbal a Romaniei va debuta in preliminariile pentru EURO 2020, in Suedia, sambata, 23 martie. Partida Suedia - Romania se va juca pe Friends Arena din Stockholm, cu incepere de la ora locala 18:00 (19:00 ora Romaniei, in direct la Pro TV). Suedia - Romania ACTUALIZARE 16 martie, ora…

- Suedia - Romania se joaca pe 23 martie, de la ora 19:00, iar Romania - Insulele Feroe se disputa pe 26 martie, de la ora 21:45. Ambele partide din preliminariile EURO 2020 sunt in direct la Pro TV. Lotul Romaniei Portari: Ciprian Tatarușanu (FC Nantes, 57/0), Costel Pantilimon (Nottingham…

- Cosmin Contra a anunțat lotul de 24 de jucatori cu care va aborda meciurile cu Suedia și Insulele Feroe, din preliminariile Campionatului European de fotbal din 2020, informeaza site-ul oficial al FRF.Primele doua jocuri ale tricolorilor în preliminariile Euro-2020 sunt împotriva Suediei,…

- Al Ahli, cu Nicolae Stanciu (25 de ani) integralist, s-a impus in deplasarea de la Al Qadisiya, scor 2-1. Gazdele au deschis scorul in minutul 31 prin brazilianul Bismark. Ah Ahli a revenit rapid in joc, dupa doar 6 minute. Nicolae Stanciu a centrat pentru fundașul brazilian Aderlan Santos. Golul victoriei…

- Grupul financiar Nordea cu centrul la Helsinki, in Finlanda, este in mijlocul unui scandal financiar de proporții. Prin bancile sale din nordul Europei s-ar fi spalat aproximativ 700 de milioane de euro.