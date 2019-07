Stiri pe aceeasi tema

- Liga 1 se reia azi cu partida dintre Hermannstadt și Gaz Metan Mediaș. Partida incepe la ora 18:00 și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. live de la 18:00 » Hermannstadt - Gaz Metan Mediaș Vezi aici live+statistici Echipele…

- Chindia Targoviște și Viitorul se intalnesc azi, de la ora 21:00, in cel de-al doilea meci al etapei a doua din Liga 1. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. live de la 21:00 » Chindia Targoviște - Viitorul Vezi aici…

- Viitorul și Dinamo se intalnesc azi in ultimul meci al primei etape din actualul sezon de Liga 1. Partida se joaca de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. liveTEXT de la 21:00 » Viitorul - Dinamo Vezi AICI statisticile meciului Echipele…

- Gica Hagi spune ca grupul U21 care incepe azi Europeanul din Italia "ne da speranțe ca putem deveni iarași mari" și ofera cateva sfaturi puștilor aflați sub comanda lui Radoi. "Tricolorii" mici pornesc azi aventura Europeanului din Italia/San Marino, iar Gica Hagi, din inima Academiei sale de la Ovidiu,…

- Hermannstadt o infrunta sambata, de la ora 15:30, pe Concordia Chiajna, intr-un meci extrem de important pentru evitarea retrogradarii, din etapa a 9-a a play-out-ului. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, Look Sport și TV Digi Sport. live de la 15:30 » Hermannstadt -…

- CSU Craiova și FCSB se joaca duminica, de la ora 21:00, in etapa a 8-a din play-out. Partida este una vitala pentru echipa roș-albastra. CSU Craiova - FCSB va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus Daca roș-albaștrii pierd sau fac egal in Banie, iar CFR Cluj…

- Gaz Metan Mediaș și Hermannstadt joaca azi, de la ora 21:00, intr-un meci din etapa a 8-a din play-out. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, Look Sport și TV Digi Sport. Click AICI pentru liveTEXT + statistici Echipe probabile: Gaz Metan: Pleșca - V. Crețu, M. Constantin,…

- Barcelona și Liverpool joaca miercuri, de la 22:00, manșa tur a semifinalei Ligii Campionilor. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. live de la 22:00 » Barcelona - Liverpool Vezi AICI statistici Echipele probabile Barcelona: Ter Stegen - S.…