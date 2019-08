Stiri pe aceeasi tema

- Taifunul Wipha a lovit coasta nordica a Vietnamului, facand cel puțin cinci victime. Alte 13 au fost date disparute, au informat luni autoritațile, citate de DPA. Ajuns joi in jurul orei 22:00 in provincia Quang Ninh, care gazduieste Golful Ha Long, taifunul Wipha s-a transformat, pana sambata, in depresiune…

- Cea mai afectata provincie a fost Thanh Hoa, unde trei persoane si-au pierdut viata si 12 sunt date disparute, potrivit unei declaratii a Comisiei pentru prevenirea dezastrelor naturale. Majoritatea celor disparuti provin din districtul Quan Son, unde un intreg sat a fost distrus de viituri.…

- Cel putin 41 de persoane si-au pierdut viata in urma furtunilor care au lovit in week-end statul Uttar Pradesh din nordul Indiei, au anuntat luni oficiali indieni, relateaza dpa potrivit Agerpres. Furtunile de sambata si duminica, insotite de ploi abundente si rafale de vant puternice, au doborat…

- Bilantul inundatiilor care au afectat regiunea rusa Irkutsk, din apropierea Lacului Baikal, a urcat marti la 14 morti, au precizat autoritatile ruse, potrivit AFP preluata de Agerpres. "Potrivit celor mai recente informatii, 14 persoane au decedat si 13 sunt date disparute", a precizat pentru…

- Cel putin 13 persoane au murit sambata dupa ce o cladire in construcție din Cambodgia s-a prabușit, a anuntat un oficial, in tmp ce salvatorii incearca sa ajunga la muncitorii disparuți temandu-se ca sunt prinși sub un munte de fiare contorsionate și moloz, relateaza MEDIAFAX.Cel puțin 23…

- Mii de persoane au ramas izolate, sapte persoane au murit, iar una este data disparuta in urma ploilor torentiale care au distrus drumuri si au provocat prabusirea mai multor locuinte din centrul si sudul Chinei, relateaza marti agentiile Reuters si Xinhua.

- Cel puțin 45 de persoane au murit si aproximativ 200 sunt date disparute dupa ce o nava care transporta peste 400 de persoane s-a scufundat in lacul Mai-Ndombe din vestul Republicii Democratice Congo, a anuntat guvernatorul provinciei Antoine Masamba, potrivit BBC

