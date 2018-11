Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sapte persoane au murit, iar 37 sunt disparute din cauza unui torent produs in Iordania, dupa ploi abundente, anunta autoritatile regionale, citate de cotidianul The Jordan Times, informeaza Mediafax.Potrivit Serviciului iordanian de protectie civila, torentul a lovit zeci de turisti,…

- Cel putin 29 de persoane au murit in urma uraganului Michael, in timp ce echipele de interventie sapa printre daramaturi pentru a da de urma a sute de persoane care au fost date disparute in Florida, la aproape o saptamana dupa ce furtuna a distrus comunitati intregi, relateaza Reuters.

- Cel putin 13 persoane au murit, iar alte peste 30 au fost ranite, intr-un atac sinucigas la un miting electoral din provincia afgana Nangarhar, au anuntat autoritatile. ISIS a revendicat atacul, scrie Reuters.Campania electorala pentru alegerile parlamentare de pe 20 octombrie a inceput vineri…

- Zece persoane au murit si alte 11 sunt date disparute dupa ce un feribot cu 147 de persoane la bord a luat foc vineri si s-a scufundat in zona centrala a arhipelagului indonezian, a anuntat sambata un oficial guvernamental.

- Inundatiile grave care au afectat in ultima perioada Coreea de Nord au lasat in urma cel putin 76 de morti si 75 de persoane disparute, intre acestea numarandu-se si multi copii, scrie agerpres.ro.

- Seismul a provocat alunecari de teren in mai multe zone, iar aproape 3 milioane de gospodarii din regiunea Hokkaido au ramas temporar fara alimentare cu electricitate. Premierul nipon Shinzo Abe a anuntat ca noua persoane au decedat, iar administratia Prefecturii Hokkaido a indicat ca aproximativ 300…

- Un milion de persoane au fost instalate in adaposturi temporare si 15 persoane sunt in continuare date disparute, in urma musonului deosebit de violent, care a afectat aceasta regiune tropicala foarte apreciata de turisti in sezonul uscat. Situatia s-a ameliorat net saptamana trecuta cu o…

- Un accident de autocar a facut sambata dupa-amiaza 16 morti pe un drum cu serpentine din apropiere de Svoghe, localitate din nord-vestul Bulgariei, a anuntat ministrul de interne, Valentin Radev, citat de AFP. Sosit la locul accidentului, la 57 de kilometri nord de Sofia, Valentin Radev a declarat ca…