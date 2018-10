Stiri pe aceeasi tema

- Zece oameni au murit, inclusiv doi britanici si un cetatean olandez, iar un copil si doua persoane din Germania sunt dati disparuti dupa inundatiile care au devastat in noaptea de marti spre miercuri o zona din estul insulei spaniole Mallorca, principala atractie turistica din arhipelagul Insulelor…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul unu mondial, a sarit in ajutorul victimelor inundatiilor care au lovit insula Mallorca in noaptea de marti spre miercuri, informeaza cotidianul La Vanguardia. Patru persoane, inclusiv doi britanici, si-au pierdut viata la Sant Llorenc des Cardassar, satul cel…

- Rafael Nadal, aflat in Spania pentru a se recupera dupa o accidentare, nu a ezitat sa lase racheta de tenis deoparte și sa sara in ajutorul locuitorilor din Mallorca, afectați grav de inundații. Presa spaniola a publicat imagini cu liderul clasamentului mondial in timp ce ajuta la curațarea locuințelor…

- Numarul 1 mondial in tenis Rafael Nadal a decis sa ajute victimele inundatiilor din Insulele Baleare si a propus sa primeasca sinistrati la academia sa din Mallorca, informeaza News.ro."Sincerele mele condoleante pentru rudele celor disparuti si sunt alaturi de persoanele afectate de aceste…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul unu mondial, s-a calificat cu emotii in optimile turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, dupa ce l-a invins in patru seturi pe rusul Karen Hacianov, cap de serie numarul 27, cu 5-7, 7-5, 7-6 (9/7),

- Tenismanul spaniol David Ferrer, in varsta de 36 ani, a anuntat ca se va retrage din circuitul ATP in 2019, informeaza presa iberica. Ferrer, aflat in prezent pe locul 148 mondial, a facut acest anunt la New York, unde participa la ultimul turneu de Mare Slem al anului, Openul Statelor Unite. El urmeaza…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul unu mondial, a castigat turneul Masters 1.000 ATP de la Toronto (Canada), dotat cu premii totale de 5.315.025 dolari, in finala caruia l-a invins pe tanarul jucator grec Stefanos Tsitsipas.