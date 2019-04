Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi, 12 aprilie 2019, o intrevedere bilaterala cu Premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Li Keqiang, in marja Summit ului Sefilor de Guvern ai formatului cooperarii 16 1 Europa Centrala si de Est ndash; R. P. Chineza.Cu acest prilej, au fost…

- Premierul Viorica Dancila a avut, vineri, o intrevedere cu premierul chinez, Li Keqiang, in cadrul careia si-a afirmat interesul pentru implicarea unor companii chineze in proiecte de tip parteneriat public privat si pentru deschiderea unui centru de medicina traditionala chineza in Romania. Intalnirea…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi, 12 aprilie 2019, o intrevedere bilaterala cu Premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Li Keqiang, in marja Summit-ului Șefilor de Guvern ai formatului cooperarii 16+1 / Europa Centrala și de Est – R. P. Chineza.Potrivit unui comunicat…

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis, joi, cu omologul din Croația Andrej Plenkovic, cu ocazia participarii la Summit-ul cooperarii intre statele din Europa Centrala si de Est si China - 16+1, ca Guvernul sprijina candidatura Croației și Finlandei la Consiliul Europei, potrivit mediafax.„In…

- Prim ministrul Viorica Dancila a avut astazi, 11 aprilie 2019, la Dubrovnik, o intrevedere cu Andrej Plenkovi , prim ministrul R. Croatia, cu prilejul participarii la Summit ul cooperarii intre statele din Europa Centrala si de Est si China 16 1.In cadrul reuniunii, cei doi prim ministri au avut un…

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, va participa, in perioada 11 12 aprilie 2019, la Summit ul Sefilor de Guvern ai formatului cooperarii 16 1 Europa Centrala si de Est ndash; R. P. Chineza, care se va desfasura la Dubrovnik, in R. Croatia.Potrivit Biroului de Presa al Guvernului Romaniei, prim…

- In Sala Unirii din Alba Iulia, oficialitațile au sarbatorit, alaturi de invitați de peste hotare, 15 ani de prietenie intre județul Alba și provincia Gansu din Republica Populara Chineza. Intampinați cu paine și sare, membrii delegației chineze au intrat in cladirea unde acum 101 de ani s-a ”nascut”…

- Potrivit unei decizii a premierului Viorica Dancila, publicata miercuri in Monitorul Oficial, Cancelaria Primului Ministru este condusa de seful cancelariei, cu rang de ministru, iar in aceasta structura isi desfasoara activitatea unul sau mai multi secretari de stat si consilieri de stat, precum…