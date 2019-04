Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul acțiunilor orientate spre relevarea cazurilor de punere in circulație ilegal a armelor, ofițerii de investigație a Direcției de Poliție a municipiul Chișinau au stabilit un grup de persoane care a introdus ilegal in țara și a incercat sa puna in circulație un lot

- Un cadavru al unui nou-nascut a fost gasit intr-o punga aruncata in parcul Izvor din Chișinau. Descoperirea macabra a fost facuta de un voluntar care facea curat in zona. "Politia a fost alertata de un martor ocular, in jurul orei 17:40. Cativa voluntari care faceau ordine in jurul lacului au observat…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din Dambovita, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din Inspectoratul General al Politiei Romane si a Parchetului de pe langa Judecatoria Gaesti, au efectuat, joi, 25 de perchezitii domiciliare, in 17 judete.

- Politistii constanteni au emis un ordin de protectie de numele unui barbat suspectat ca si a agresat sotia. Potrivit IPJ Constanta, la data de 23 februarie a.c., in jurul orei 23.50, politistii din cadrul Sectiei 5 Politie au fost sesizati de catre o femeie, in varsta de 33 de ani, din municipiul Constanta,…

- In data de 17 februarie 2019, in jurul orelor 06.15, ofiterii Serviciului Judetean Anticoruptie Dolj, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj, in colaborare cu Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj, au prins in flagrant un barbat, in timp ce oferea…

- Un barbat din Arges, care locuieste in comuna Bradu, a fost amendat de doua ori, pentru postari pe Facebook. Barbatul a fost amendat pentru ca a folosit in mesajele sale apelative care ar leza onoarea si demnitatea politistilor locali, informeaza Observator.tv.Citește și: Cod galben de ceața:…

- Un barbat de 38 ani din Capitala a fost reținut de ofițerii de investigații a sectorului Rașcani al Direcției de Poliție mun. Chișinau, pentru comiterea mai multor furturi din instituțiile de invațamant și spitale.

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Constanta, cu sprijinul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate din cadrul Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. S.T. Constanta, au destructurat un grup infractional organizat, specializat in trafic cu droguri. 500…