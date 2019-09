Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump nu renunta la afirmatia sa ca uraganul Dorian urma sa loveasca statul Alabama si a prezentat in acest sens o harta modificata, relateaza Reuters, scrie agerpres.ro. Miercuri, la o intalnire cu presa in Biroul Oval al Casei Albe, Trump a aratat o harta cu previziuni…

- Donald Trump a prezentat o harta a traseului uraganului Dorian care a fost modificata cu un marker negru pentru a arata ca furtuna ar fi urmat sa afecteze și statul Alabama. Președintele american a facut acest lucru pentru a nu fi obligat sa renunțe la afirmația sa ca uraganul Dorian urma sa loveasca…

- Presedintele american Donald Trump nu renunta la afirmatia sa ca uraganul Dorian urma sa loveasca statul Alabama si a prezentat in acest sens o harta modificata. "Se indrepta spre Golf. Asta se anticipa initial", a sustinut presedintele in timp ce tinea in fata reporterilor harta din 29 august pe…

- Miercuri, la o intalnire cu presa in Biroul Oval al Casei Albe, Trump a aratat o harta cu previziuni meteorologice de saptamana trecuta, aparent modificata cu marker negru pentru a include Alabama in culoarul asteptat al uraganului. "Se indrepta spre Golf (n. red. - Golful Mexic). Asta se…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis o atenționare de calataorie pentru SUA din cauza uraganului Dorian. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Statele Unite ale Americii ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile…

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari sambata ca "lucrurile merg foarte bine cu China", aparandu-si strategia economica, la doua zile dupa ce a anuntat extinderea taxelor vamale asupra tuturor importurilor chineze, relateaza AFP si Reuters. "Lucrurile merg foarte bine cu China. Ei ne platesc…

- Presedintele american Donald Trump, care a indemnat duminica, intr-o serie de postari pe Twitter, mai multe alese democrate din Congresul american sa se "intoarca" de unde au venit in loc sa critice Statele Unite, a insistat luni ca respectivele legislatoare "urasc" America si ca, "daca nu le place…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri ca exista "o șansa mare" ca Statele Unite sa faca o înțelegere cu Mexic, însa daca cele doua țari nu vor ajunge la un acord atunci luni vor intra în vigoare noile tarife la importurile mexicane, relateaza Reuters."Daca…