Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cercetatori ai Universitații Babeș-Bolyai a abordat problema fenomenului de bullying și au cautat sa raspunda la întrebarea ”De ce apare bullying-ul?”. Studiul a inclus aproximativ 500 de tineri cu vârste cuprinse între 10…

- Oamenii de stiinta au eradicat o specie invaziva de insecte - furnica africana cu capul mare - din insula Lord Howe din Pacific, masura luata in scopul protejarii ecosistemului rar al regiunii, aflat in patrimoniul mondial UNESCO, au anuntat cercetatorii, potrivit dpa. Lord Howe, o mica…

- Laptele de capra este mai sanatos decat cel de vaca. Prin compozitia lui, mai bogata in substante benefice decat cel de vaca, laptele de capra are si rolul de a preveni multe boli grave. Laptele de capra...

- Paleontologii spanioli si argentinieni au descoperit fosilele unei noi specii de dinozaur, care a trait in urma cu 110 milioane de ani in Argentina, in apropiere de Anzii Cordilieri, informeaza AFP. Denumit...

- Oamenii de stiinta chinezi au descoperit variatii alarmante ale densitatii stratului de ozon, despre care au spus ca ar putea avea un impact important asupra mediului inconjurator, ecologiei si climatului de pe Terra, informeaza Xinhua joi. Tang Chaoli si colegii lui de la Institutul Hefei pentru Stiinte…

- Cercetatorii au anuntat la inceputul saptamanii nimicirea, in premiera, a unei intregi populatii de tantari purtatoare a malariei. Reusita a fost realizata momentan in laborator, prin intermediul modificarii genetice.

- In privinta raportului cu alte forme de viata din afara Pamantului, Warwick considera ca este foarte posibil sa existe alte specii undeva in Univers care s-au dezvoltat intelectual la un nivel mult mai avansat decat omul, iar daca o entitate de pe alta planeta ar vizita Pamantul, in acest moment ar…

- Potrivit unui comunicat al Societatii Ornitologice Romane (SOR) transmis, marti, AGERPRES, descoperirea a fost facuta de un grup de ornitologi la Agigea. "Era ora 09,00 dimineata, pe 7 septembrie, iar drd. Petrisor Galan a fost cel care a scos specia din plase. Eu am fost cel care a inelat-o, am plasat…